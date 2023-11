C hi dice che i leggings funzionino solo in palestra, non sa veramente cosa si perde. Basta sbirciare dai look street style per avere una panoramica generale: con stivali, mocassini e ballerine, i nostri alleati di comodità vincono tutto. Soprattutto in fatto di stile

Con le sneakers, ma non solo. Sarebbe troppo facile indossare i nostri cari amati leggings sempre e solo con felpe e scarpette da ginnastica. È per questo motivo che abbiamo deciso di mischiare le carte in tavola e stravolgere un po’ le regole del gioco. Indossi mai i leggings sotto i maglioncini? E come li scegli? Normali, a tinta unita, con gli spacchetti, con le staffe? Ad ogni tipologia corrisponde una scarpa o un paio di stivali che si sposa a perfezione: scoprili subito in questa guida di stile per tutti i look a venire dell’autunno-inverno 2023-2024.

Leggings + mocassini

Che siano logati (come questi in foto, griffati Fendi) o che siano a tinta unita, poco importa: questo look street style porta l’attenzione su una combinazione vincente, composta da leggings e mocassini. A te la decisione sul se e quando lasciare le caviglie a vista: una scelta furba può essere quella di indossare i collant (che hanno già fatto ritorno nel guardaroba moda autunno 2023) sotto i leggings, e rendere il look ancora più confortevole. Se la maglia con colletto stondato è una scelta troppo leggera per il freddo in arrivo, irrobustisci la mise. Ovvero: maglia con collo dolcevita e a coste, con un blazer di lana o un cappotto al di sopra.

Foto Getty.

Con maxi cappotto e stivali col tacco

Obiettivo: sfidare il freddo restando al caldo. Prima di uscire di casa, avvolgiti in un cappotto dalle linee cocoon abbinandolo ai tuoi leggings neri. Poi aggiungi degli stivali a punta e col tacco: slanciano la silhouette e sono particolarmente chic. I leggings reggeranno il gioco, specialmente se si tratta di stivali pull-on (quelli che infili, letteralmente) e non con cerniera: a differenza dei pantaloni, non occupano spazio all’interno del gambale dello stivale. Evviva la comodità.

Foto Getty.

Fascino equestre: con gli stivali da cavallerizza

Un valido esempio di come i capi sportivi possano essere inaspettatamente mixati con quelli dall’allure grunge e con stivali dal fascino equestre. Qui i leggings neri sono abbinati a una maxi felpa con cappuccio dello stesso colore, stratificata sotto una maxi giacca di pelle con cerniere e profilature metalliche a vista. Non finisce qui: a sigillare il look ci pensano gli stivali. Stavolta bassi, senza tacco alto. Ma con tante fibbie a più non posso.

Foto Getty.

Leggings con gli spacchetti + ballerine

I leggings con gli spacchetti hanno una certa sofisticatezza: inutile girarci intorno, sono bon ton. E puoi indossarli con la giacca sahariana, che eredita dalla tendenza cargo le maxi tasche. A darne prova è la fashion editor inglese Ellie Pithers che, sì, anche a ridosso della moda autunno 2023, non dice di no a un accessorio (griffato Loewe) prettamente estivo: la borsa di paglia.

Foto Getty.

Leggings con le staffe + ballerine con il tacco

L’ispirazione equestre raggiunge la massima espressione con i leggings con le staffe, ma come indossarli in modo cool e intrigante? Ecco un’idea che ci piace e vince tutta la nostra approvazione: infileremo le staffe sotto la suola delle ballerine con il tacco. Un abbinamento che funziona, e che vede protagonisti anche il maglioncino con colletto a coste e il blazer leggermente oversize. PS. Quando farà davvero tanto freddo, indossa i collant sotto i leggings. Piccolo trick per aspiranti fashioniste.

Foto Getty.