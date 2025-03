Che ce ne sia almeno una nel nostro guardaroba: le borse a bauletto sono capienti, versatili e soprattutto sinonimo di praticità. Le tendenze accessori della moda primavera 2025 ci danno inoltre il loro lasciapassare, complici i look delle it-girls che – tra tanti diktat (leggi anche: borse a secchiello e borse a spalla) le hanno decretate essere must-have definitivo. Come sempre, è proprio dalle mise delle cool kids che prendiamo ispirazione: in questa guida di stile, oltre a svelarti su quali borse a bauletto investire ora, ti portiamo alla scoperta di come le personalizza lo street style.

Come portarle secondo lo street style

Che gusto ci sarebbe nel dirti, semplicemente, come abbinare una borsa a bauletto senza passare per la caratterizzazione dell’accessorio stesso? Questa primavera, lo street style non è intenzionato a mollare la presa sulla personalizzazione delle borse, griffate e non. Nulla di irreversibile, ovviamente: per personalizzazione intendiamo l’aggiunta di ciondoli e charms, proprio come tendenza impera tra le it-girls. Portachiavi e pupazzetti diventano così le aggiunte indispensabili per dare un tocco di carattere e personalità anche alle borse più classiche e senza tempo. E tu oseresti?

Foto Launchmetrics/Spotlight

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping: le migliori borse a bauletto da comprare adesso

Diciamo la verità, la borsa a bauletto è un grande classico (è forse per questo che lo street style ama divertirsi un po’ aggiungendo ciondoli?), ma non per questo ne è sacrificata la creatività. Tra le proposte più interessanti della moda primavera 2025 troviamo reinterpretazioni eleganti nel design e sinuose nelle linee. Formati bombati richiamano alla memoria il fascino delle bowling bags, bauletti mignon diventano tracolle pratiche di giorno come di sera. Anche la palette cromatica è ampia: l’azzurrino, il verde salvia e le nuance biscottate (oltre all’immancabile nero) ci faranno compagnia nei nostri look primaverili. Ecco a te le migliori borse a bauletto da tenere assolutamente nel tuo radar.

Bauletto piccolo in pelle martellata, Michael Kors (in sconto a €112)

Bauletto effetto-pelle, U.S. Polo Assn., su Zalando (€99)

Bauletto semi-rigido, H&M (€29,99)

Bowling bag effetto-martellato, Harmont&Blaine (€161)

Bauletto con tasca frontale, Coccinelle (€298)

Bauletto in pelle con tracolla abbinata, Furla (€385)

Bauletto in pelle e con tracolla, The Bridge (€340)

In pelle texturizzata, Polène (€540)

In pelle nera e dalle linee bombate, Borbonese (€395)

In tela e pelle riciclata, Coach (in sconto a €209)

Leggi anche I migliori cardigan ricamati da comprare per la primavera 2025