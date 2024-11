Leopardato o zebrato? Corto o lungo? Non ci crederai, ma i vestiti animalier da indossare a 50 e 60 anni sono più eleganti e sofisticati che mai. Lungi da tutte noi ipotizzare che una stampa così sensuale e avvincente possa non funzionare bene nei look dell’età più matura: chi l’ha detto?!? Se le simmetrie sono ben bilanciate – e se l’animalier è mixato con le giuste tendenze moda! – tutto è possibile per il guardaroba femminile. Anche stupire e sentirsi meravigliosamente stupefacenti.

Come abbinare i vestiti animalier a 50 e 60 anni?

La risposta a come abbinare i vestiti da indossare a 50 e 60 anni è semplice: puntando su tagli lunghi e abiti dalle line sinuose, senza dettagli particolarmente eccentrici quali potrebbero essere cut-out, scollature avvenenti e spacchi mozzafiato. Resta sulla strada del minimalismo, proprio quello che contraddistingue l’eleganza mai strillata delle donne francesi: less is more, e il mantra della moda non sbaglia (mai). Qualche idea per te arriva dallo street style internazionale. Vedi ad esempio il look in foto sotto, in cui il vestito animalier lungo e a maniche lunghe si indossa con ballerine in pelle effetto-metallizzato. Un contrasto chic e inaspettato.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Vuoi osare con i tagli mini? Sentiti libera di farlo, abbinando al tuo vestito corto animalier anche dei collant neri doppi e degli stivali bassi. Puoi scegliere anche un paio di stivaletti con suola urban in gomma, come il modello Chelsea (un grande classico!), se stai pensando a un look daily che vada bene di giorno. In alternativa, per un risultato più chic, punta su décolletées o mocassini con il tacco.

Foto Getty

Shopping: gli abiti animalier da comprare ora

Passiamo subito all’azione: le tendenze moda inverno 2025 dicono sì a vestiti animalier in cui fantasie e colori si elevano alla massima espressione. Se senti che le nuance tipiche di questa stampa sono troppo per te, punta sulle reinterpretazioni cromatiche proposte attraverso il nero o il grigio. In alternativa, resta fedele alla tradizione optando per gli abiti in cui il maculato si fonde tra note di nero intenso, marrone e beige. Tra fiocchi, maniche lunghe, colletti stondati e ruches, sarà impossibile non intercettare il tuo prossimo must-have. Buono shopping!

Abito lungo semitrasparente con fantasia animalier e foulard, Lulah D., da OVS (€59,95)

Chemisier con cintura, H&M (€39,99)

Abito midi in filato di viscosa, Zara (€39,95)

Svasato e in maglia jacquard lurex, Motivi (€119)

Abito midi in crêpe, Ganni, su MyTheresa (in sconto a €127)

Abito slip dress con stampa all over, Marciano by Guess (€300)

Abito lungo con scollo tondo davanti e scollo a V dietro, Ba&sh (in sconto a €195)

Lungo e in tessuto georgette stampato, Marina Rinaldi (€880)

In cotone e con maxi fiocco, Vivienne Westwood, su MyTheresa (in sconto a €749)

In 100% seta, Rixo, su MyTheresa (€420)

