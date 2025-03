Anche se nessuna conferma è arrivata dai diretti interessati, pare che fra Meryl Streep, 75 anni, e Martin Short, 74, sia nato l’amore, e non da poco tempo. Secondo quanto riporta Page Six, i due attori si frequenterebbero da oltre un anno. Quando si sono messi insieme, ha rivelato la fonte al sito di gossip e celebrities, i due «non stavano cercando una relazione» e questa storia d’amore li avrebbe «colti di sorpresa».

Meryl Streep e Martin Short, amore nato sul set?

Da mesi si sono rincorse voci su una possibile relazione fra l’attrice lo scorso anno Palma d’Oro alla carriera a Cannes e Martin Short, entrambi impegnati in Only Murders in the Building, serie statunitense visibile sulla piattaforma streaming Hulu. Nelle stagioni 3 e 4 della serie tv, la Streep veste i panni di Loretta Durkin-Putnam, un’attrice e moglie di Oliver Putnam, che viene interpretato dallo stesso Short. Probabile dunque che la simpatia fra i due divi sia nata proprio sul set.

Streep e Short non hanno mai confermato la liaison

Nonostante le voci di una loro frequentazione e il fatto che siano stati fotografati insieme in diverse occasioni all’inizio del 2024 (lo scorso agosto si sono persino tenuti per mano durante un evento legato alla serie tv) Meryl Streep e Martin Short hanno sempre dichiarato di restare nel campo dell’ammirazione, dell’amicizia e della stima reciproca.

Mesi fa un portavoce della Streep aveva detto a un’agenzia di stampa che si trattava solo di amicizia, anche se in seguito fonti interne alla coppia avevano rivelato a DailyMail.com che sul set di Only Murders in the Building era effettivamente sbocciata una storia d’amore. «Sono il segreto peggio custodito dell’intera produzione. Nessuno chiede loro davvero nulla perché non ne hanno bisogno», ha osservato l’insider.

La fonte: «Tutti approvano la loro relazione»

La fonte ha invece rivelato a Page Six che il loro legame è nato da più di un anno e che avrebbe ricevuto il consenso anche di amici, familiari e figli: «tutti approvano assolutamente la loro relazione e pensano che siano adorabili insieme». «Deve essere più di una semplice ‘storia d’amore’. – osserva la fonte di Page Six – C’è sicuramente qualcosa di interessante».

La separazione di Meryl Streep da Don Gummer

Le voci su una possibile relazione fra la star de La mia Africa e Martin Short, iniziarono a circolare poco dopo la separazione fra la Streep e l’ex marito Don Gummer. La coppia si era sposata nel 1978 e aveva avuto quattro figli: Henry, 45 anni, Mamie, 41, Grace, 38, e Louisa Jacobson, 33. Poi l’annuncio della separazione del settembre 2023, anche se i due non stavano più insieme da oltre sei anni.

Short, nel frattempo, ha perso la moglie Nancy Dolman a causa di un cancro nel 2010, dopo tre decenni di matrimonio. La coppia ha avuto tre figli: Katherine, 41 anni, Oliver, 38, e Henry, 35.