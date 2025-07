È ora di pizzi e merletti, ma non fraintendere. Non siamo qui a parlare di vacue vezzosità, bensì ad aggiornarti sull’ultima tendenza che sta conquistando le ragazze più cool del globo: rispolverare la moda che hanno amato le nostre nonne. Sarà la nostalgia, sarà la riscoperta della bellezza di indossare le sete più belle e pizzi e merletti (appunto), ma il granny style ha un lustro tutto nuovo e per niente antico. Come ti dimostra il look, composto da gonna e top lingerie, dell’attrice Daisy Edgar Jones, firmato Gucci, e sfoggiato sugli spalti della passerella più cool delle ultime due settimane: il torneo londinese di Wimbledon.

Il top lingerie in versione giorno di Daisy Edgar Jones a Wimbledon

Si sa, il torneo estivo di tennis più amato – che quest’anno ha visto trionfare Jannik Sinner (primo italiano a vincere la finale) – ha un dress code ben preciso e lascia ben poco spazio alla fantasia. L’eleganza è d’obbligo e il colore che ha la meglio è spesso il bianco. Infatti, ad averlo scelto in occasione della finale maschile dello scorso 13 luglio sono state Nicole Kidman, Keira Knightley, nonché l’uscente direttrice di Vogue America Anna Wintour. Ma a furia di bon ton è un attimo che diventa tutto boring, già visto. È per questo che il total look, in cotone a righe, con tanto di Gucci Bamboo 1947 in rafia della star di Normal People ci piace particolarmente (come avevamo adorato il look a quadretti di Olivia Rodrigo).

Perché tra tanto rigore ci illumina su come essere eleganti, ma con freschezza. E gran parte del merito è del top lingerie scelto da Daisy Edgar Jones, che dal sapore un po’ antico, coquette quanto basta, è già l’alleato estivo delle ragazze più cool. Dopo gli abiti-sottoveste in seta stampata e ricamata (meglio ancora se ereditati dai fortini di nonne e zie) da usare rigorosamente per uscire più che per dormire, il capo più ricercato negli armadi di famiglia sono i top dal sapore retrò. Conquistano per manifattura e originalità, ma soprattutto perché sono il pezzo ideale per elevare i look estivi, risolvendo lo sbatti di abbigliarsi decorosamente, quando la voglia si squaglia al sole cocente.

I migliori top lingerie ispirati al look di Daisy Edgar Jones

E se gli abiti in cotone e lino sono la soluzione perfetta di chi con un pezzo solo vuole portare a casa l’intero outfit, i top lingerie sono i prediletti da tutte coloro che non vogliono rinunciare a indossare pantaloni, gonne e bermuda. Meno formali di bluse e camicie, ti tengono lontana dalla voglia di cedere alla loro nemica per antonomasia: la canotta. Quelli da scegliere adesso sono in cotone, ma se lo shopping furbo è il tuo credo, la seta è il tessuto da scegliere per indossare il tuo top lingerie ora e tutto l’anno. E nota bene, scegli tu quanto osare con pizzi e merletti.

Top in popeline di cotone con ricamo, Marina Rinaldi (€240)

Blusa smanicata in cotone, Niù (€127)

In cotone con ricami a jour fondo smerlato, Twinset (€57)

Canotta in misto cotone, Intimissimi (€29,99)

Top in cotone con ricamo, Fracomina (€99,90)

Top bustier in voile di cotone con stecche interne, Marella (€149)

In garza di cotone con pizzo, Guess (€90)

In misto cotone traforato effetto pizzo scollo tondo, Momonì (€198)

Top in pizzo senza maniche girocollo, Dixie (€57)

Top in raso spalline sottili con inserto in pizzo, C&A (€19,99)

Ha collaborato Jessica Ventrella

Leggi anche Olivia Rodrigo con il suo chemisier incanta Wimbledon