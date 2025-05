La gonna di jeans lunga non sa cosa sia il passare del tempo, né l’alternarsi delle stagioni o dei diktat: semplicemente, li ha in pugno tutti. Torna infatti a far parlare di sé tra le tendenze denim della moda primavera 2025, proprio come se non fosse mai andata via. La pausa invernale è stata quindi solo una parentesi breve, un preludio al suo (eterno) ritorno. Lo dimostrano le it-girls regine di street style, che nelle città di New York, Londra, Milano e Parigi hanno già cominciato a indossarla di nuovo, offrendoci tutta l’ispirazione di cui abbiamo bisogno qui e ora per elevare i nostri prossimi styling. Ecco a te come abbinare la gonna di jeans lunga in 5 look da copiare subito.

Come abbinare la gonna di jeans lunga alla giacca di pelle

Come abbinare la gonna di jeans lunga in un look da sera? Ti invitiamo a esplorare il tuo lato più grintoso, declinandolo in chiave chic. Questa mise chiama a sé un altro grande must-have del guardaroba femminile, quale la giacca biker. In pelle o finta pelle, il cosiddetto “chiodo” dona ulteriore carattere e personalità alla nostra alleata di stile, che sfoggiata con décolletées con tacco stiletto dà vita a un’esplorazione cool dell’eleganza serale.

Foto Lauchmetrics/Spotlight

Come abbinare la gonna di jeans lunga al blazer oversize

E parlando di eleganza, come non menzionare la combinazione casual chic che più ci piace? Ecco come abbinare la gonna di jeans lunga al blazer oversize, in un meraviglioso connubio di tendenze moda primavera 2025. Qualche idea: scegli il blazer in tessuto morbido e fresco, al di sotto potrai stratificare una T-shirt oppure un crop top. Sì al blazer doppiopetto o con spalle boxy, meglio ancora se declinato in una morbida tonalità pastello.

Foto Lauchmetrics/Spotlight

Quando il denim incontra la camicia a righe

A proposito di must-have dal fascino senza tempo, è indubbiamente vietato omettere la camicia a righe: passepartout per eccellenza, la indossiamo con pantaloni monocromatici, jeans e – ovviamente! – gonne in denim. C’è di più, ti sorprenderà scoprire quanto sofisticato riesca a essere questo abbinamento al quale le décolletées bianche (o un paio di pratiche slingback con tacco basso) danno ulteriore enfasi e slancio.

Foto Lauchmetrics/Spotlight

Con il crop-top, proprio come fanno le cool kids

Secondo le cool kids dello street style, la gonna di jeans lunga si indossa anche così: con il crop top. Il segreto per non sbagliare lo styling è nella scelta di una gonna a vita alta, così da bilanciare armonicamente le simmetrie nel momento in cui l’ombelico sarà lasciato a vista. Via libera ai crop top e anche alle T-shirt cropped. Quanto alle scarpe, sentiti libera di sperimentare sneakers e ballerine.

Foto Lauchmetrics/Spotlight

Denim su denim: gonna di jeans lunga e corsetto

Eleviamo la tendenza denim al quadrato per un risultato ancora più cool. Detto fatto, ci pensa ancora una volta lo street style a fornirci l’idea per i nostri prossimi look. L’abbinamento in questione ci porta alla scoperta del corsetto di jeans, che ben si sposa con la gonna lunga in denim. Un diktat dal languore amarcord che, come riproposto, ci riporta indietro nel tempo fino alla moda degli anni Duemila.

Foto Lauchmetrics/Spotlight

