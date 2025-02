Gonna a tubino nera moda primavera 2025

La gonna a tubino nera? Un vero passepartout, capace di trascendere persino le tendenze moda primavera 2025. Elegante e sofisticata con i tacchi, casual chic nei look con le sneakers: non c’è styling che non possa darle il giusto risalto. Certo, l’impegno nella riuscita della missione sta anche a noi, ed è per questo che vogliamo portarti alla scoperta delle migliori gonne a tubino nere da comprare ora (approfittando anche dei saldi). Senza omettere qualche dritta in fatto di abbinamenti, complici le migliori mise delle icone di street style.

Come abbinare la gonna a tubino nera?

Se il tuo obiettivo è slanciare la silhouette, lascia che il taglio longuette della gonna a tubino nera chiami a sé (almeno) un po’ di tacco. Non deve essere per forza alto né tanto meno a spillo: le tendenze moda primavera 2025 dicono sì alle ballerine con i tacchi a blocco e alle slingback con i tacchi kitten. Se invece hai voglia di sperimentare questo valido passepartout con i mocassini o le ballerine ultraflat, sappi che nel gioco della moda tutto è concesso (purché ti senta pienamente a tuo agio).

Foto Launchmetrics/Spotlight

Quanto a come abbinare la gonna a tubino nera, l’emblema dell’eleganza assoluta è sempre nel tailleur. Ovvero, nello styling con il blazer perfettamente abbinato tono su tono. Scegline uno dalla silhouette sciancrata per cingere la vita, oppure uno nella variante oversize se desideri ottenere un risultato effortless chic.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping: i modelli must-have per la primavera 2025

Non esiste una regola unica e definitiva nella scelta della tua gonna a tubino nera, ma partire dalla tua idea di comodità è senz’altro una strategia valida. Quali tessuti prediligi, cotone elasticizzato o maglia a costine? E soprattutto: la preferisci con cerniera o elastico in vita? Questi piccoli dettagli – da valutare attentamente – ti aiuteranno a far sì che la tua nuova gonna alleata vesta a perfezione (e in modo impeccabile). In questa selezione, ti guidiamo di proposta in proposta, dalle versioni low cost a prova di budget a quelle da avere indubbiamente nel tuo radar se desideri fare un investimento (più corposo) nelle griffe più prestigiose. Buono shopping!

In morbido twill, H&M (€17,99)

A vita alta con elastico in vita, Zara (€19,95)

Con spacco e zip, Pinko (€185)

In maglia di misto viscosa stretch a costine, Stefanel (in sconto a €76,30)

In misto cotone, Muji (€34,95)

Con elastico in vita e spacco sul davanti, United Colors of Benetton (€69,95)

In cotone stretch, Pennyblack (in sconto a €71)

In cady e a vita alta, Max Mara (€229)

In cotone e con cerniera, Tom Ford, su MyTheresa (in sconto a €537)

In jersey stretch e con logo frontale a vista, Miu Miu (€950)



