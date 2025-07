Cosa dà soddisfazione ai saldi, se non l’adrenalina di uno shopping a prova di budget? In questa guida troverai 10 capi firmati da comprare scontati(ssimi), trattasi proprio di alcuni pezzi iconici e senza tempo che, una volta fatti tuoi, continuerai ad adorare ancora e ancora nel corso delle stagioni. Vestiti, gonne, jeans, giacche, top: scopri i must-have delle griffe più desiderate e prestigiose, presto protagonisti dei tuoi prossimi look.

Shopping: 10 capi firmati da comprare ai saldi

Il top nero è un infallibile passepartout. Puoi indossarlo sempre e comunque: con le gonne, i jeans, i pantaloni. Anche sotto i blazer, al posto della camicia. Di tutti i top neri scontati ai saldi estivi, noi vogliamo segnalarti questo di Skims, il celebre brand di Kim Kardashian. Non tanto per la notorietà della sua fondatrice quanto per la performance dei tessuti che avvolgono, fasciano, coccolano.

Top con bralette in pizzo, Skims, su Rinascente (in saldo a €31)

Il suo nome non ha bisogno di presentazioni. Jean Paul Gaultier è lo stilista francese che ha riscritto in modo unico e imprescindibile i canoni dell’eleganza femminile. Lo ha fatto con un pizzico di irriverenza e con silhouette scultoree sempre ben definite. Allo sguardo, il potere di riconcepire la figura femminile. Vedere per credere anche le stampe trompe l’œil della maison. Una di queste è qui, fa da protagoniste a questo top bianco da non lasciarsi scappare ai saldi.

Top Trompe l’œil in jersey, Jean Paul Gaultier, su MyTheresa (in saldo a €128)

Il vestito color panna è un’ottima alternativa al bianco. È chic, elegante, ma al tempo stesso meno serioso rispetto al candore immacolato del colore più puro per eccellenza. Quale scegliere? Abbiamo adocchiato questo abito con gonna plissè ai saldi estivi: lo firma la casa di moda Proenza Schouler, fondata dagli stilisti Jack McCollough e Lazaro Hernandez (che – piccola postilla – sono anche stati recentemente nominati nuovi direttori creativi di Loewe).

Abito plissettato, Proenza Schouler White Label, su Farfetch (in saldo a €328)

Jonathan Anderson è un altro grande stilista da monitorare per la sua crescita esponenziale in fatto di carriera. Oltre a essere il nuovo direttore creativo della maison Dior, continua il corso della sua omonima casa di moda JW Anderson. Il logo del brand è un vero cult nello street style contemporaneo, vale la pena investire su questo abito nero lungo con un pizzico di logomania (che non fa mai male!).

Abito lungo in jersey di cotone con logo, JW Anderson, su MyTheresa (in saldo a €150)

Questa di Nike con Jacquemus (la casa di moda fondata dallo stilista francese Simon Porte Jacquemus) è stata una delle collaborazioni più chiacchierate in assoluto. I saldi sono quindi il momento propizio per investire su (almeno) un pezzo di questa capsule speciale. I capi sono tutti da esplorare ma, se cerchi una mini tuta jumpsuit, questa potrebbe fare al caso. Il gonnellino incorporato è un valido trucco per coccolare anche di più le nostre forme.

Tuta jumpsuit con gonnellina, Nike x Jacquemus, su MyTheresa (in saldo a €119)

I saldi si confermano anche questa stagione il momento migliore per fare incetta di tendenze denim. Quando si parla di jeans, meglio puntare proprio sui brand più iconici di sempre. È il caso di Levi’s, di cui ti suggeriamo questi pantaloni dritti in denim. Perfetti oggi, domani, sempre.

Jeans dritti, Levi’s (in saldo a €60)

Tra i capi firmati da comprare ai saldi non può mancare poi la gonna passepartout per eccellenza, ovvero quella nera e dalla vestibilità aderente. Sempre pertinente in qualsiasi look, puoi indossarla con la camicia o con la t-shirt senza stancarti davvero mai. L’abbiamo selezionata in una versione in cotone elasticizzato di Vivienne Westwood, la casa di moda inglese fondata dall’omonima stilista regina del punk.

Minigonna in cotone, Vivienne Westwood, su MyTheresa (in saldo a €147)

Victoria Beckham, ex Spice Girl e oggi direttrice creativa della casa di moda da lei fondata, ha saputo creare un brand meritevole e di tutto rispetto. Oltre a essere un nome sempre presente alla Paris Fashion Week, si distingue per il minimalismo sofisticato e chic dei capi che propone. Come questo abito leggermente drappeggiato a cui è impossibile resistere. So posh.

Abito midi con scollo a V, Victoria Beckham, su Zalando (in saldo a €399,99)

E iniziamo a guardare ai capi firmati da comprare in sconto adesso e indossare anche il prossimo autunno. Per il transition style di fine settembre, noi puntiamo su questa giacca blouson di Emporio Armani. Ci piace per la sua versatilità e per la delicatezza del colore (che, sì, puoi dirlo forte: sta bene con tutto).

Giacca blouson, Emporio Armani, su Zalando (€329,99)

Furbizia è… un capospalla iconico comprato scontato, sei d’accordo? Per l’autunno che verrà, ecco l’impermeabile Barbour di cui non potrai fare a meno. Da indossare in città ma anche nelle gite fuori porta nei primi giorni d’autunno.

Giacca in cotone impermeabile, Barbour, su Luisaviaroma (in saldo a €270)