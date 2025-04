È vero, la camicia è un pezzo passepartout che non stanca proprio mai. Non a caso, le tendenze moda primavera 2025 ci invitano a indossarla nella sua versione bianco candido oppure a righe. Ma è anche vero che le alternative possibili sotto giacche e blazer sono molte e tutte valide: meritano una riscoperta. Dalla classica T-shirt al body, passando per canottiere e reggiseni bralette, lo street style ci offre tutta l’ispirazione necessaria per variare con brio, stile e fantasia. Ecco cosa mettere sotto una giacca in 5 idee moda semplici e facili da copiare.

Cosa mettere sotto una giacca al posto della camicia? La t-shirt, bianca o nera

Che sia bianca o che sia nera, la t-shirt di cotone resta un must-have indiscusso oggi, domani, sempre. E se il dress code nel tuo ufficio non è poi così rigido, sarai abbastanza fortunata da sperimentarla anche sotto le giacche dei tailleur. Si veda ad esempio il classico completo grigio composto da giacca e gonna a tubino: la maglietta bianca a maniche corte aggiunge una nota di coolness a quello che è l’ensemble simbolo della formalità per eccellenza. La stessa regola vale per la t-shirt nera sotto i tailleur giacca e pantaloni: per uno styling impeccabile, meglio inserire la maglietta a maniche corte all’interno dei pantaloni, specialmente se a vita alta.

La canottiera, per un accento davvero cool

Che si tratti di un completo gessato, a quadri o monocromatico, con questo look street style vogliamo invitarti a osservare come cambia il mood dello styling spostando l’attenzione dalla t-shirt alla canottiera. Bianca e a costine conferirà all’intera mise il fascino disinteressato (ma comunque audace) della cool kid, che stravolge le regole e i canoni dell’eleganza indossando ciò che alla fine più la fa sentire a proprio agio. E il compito della moda non è forse anche questo?

La bralette, per essere sofisticate e sensuali

La sensualità passa anche da qui, da un reggiseno bralette indossato sotto una giacca. Una chiave interpretativa interessante, che può piacere o non piacere (amatela o odiatela, non c’è altra soluzione). Ma che trova comunque riscontro concreto nelle tendenze moda primavera 2025 proposte dallo street style internazionale. La combinazione composta da giacca e bralette si addice inoltre ai look da sera più eleganti (ma con un pizzico di sexiness).

La maglia à la marinière

Cosa mettere sotto la giacca se si ha voglia di una T-shirt che non sia monocromatica? Per mantenere elevato il livello di eleganza, ti suggeriamo di prendere spunto da questo look street style. Protagonista assoluta (salta immediatamente all’occhio, non è vero?) è la maglietta a righe, tipicamente – e squisitamente – à la marinière. Una tendenza di cui era già stato annunciato il ritorno dalle passerelle delle sfilate, e che a noi non stanca proprio mai.

Cosa mettere sotto la giacca? Il body

Indossare il body sotto una giacca ha due vantaggi. Il primo? Non dovrai assolutamente preoccuparti delle grinze o che esca fuori dalla gonna o dai pantaloni. Il secondo: è il must-have ideale per chi di noi è alla ricerca di un effetto aderente (ma non attillato). Come sceglierlo? Lascia che il punto di partenza sia il colore della giacca o del tailleur nella sua totalità. Puoi giocare con look color blocking prediligendo due nuance a contrasto, oppure con i color basic: il body bianco e il body nero non smentiscono mai la propria utilità.

Bonus: e se non indossassimo proprio nulla?

Ultima opzione, ma non per importanza. Non resistiamo all’idea di lasciarti con un interrogativo. E se sotto la giacca non indossassimo proprio nulla? Questo genere di sensualità è spesso ricercata (e ottenuta, anche) dalle star sui red carpet internazionali, non solo nello street style. Ma chi dice che noi non possiamo sentirci delle celebrità?

