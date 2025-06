migliori bermuda in denim moda estate 2025

Tendenze denim chiamano, moda estate 2025 risponde. In che modo? Attraverso i bermuda di jeans, i must-have dei look di questa stagione, da sfoggiare in città come in vacanza. Che siano a vita alta o media, i bermuda sono la giusta soluzione per chi cerca un valido diktat sostitutivo agli shorts. In questa guida shopping scoprirai quindi non solo quali sono i migliori bermuda in denim da comprare ora, ma anche come abbinarli nel modo più opportuno per te e il tuo stile. Abbiamo selezionato per te alcune proposte shopping interessanti, a prova di budget e su cui puntare subito gli occhi. Prima, però, vogliamo sottoporre alla tua attenzione anche gli styling più semplici da replicare.

Come indossare i bermuda di jeans secondo lo street style

In città come anche a lavoro (se il dress code consente), la risposta a come indossare i bermuda di jeans è semplice: con blazer nero e t-shirt bianca. Molto del risultato finale è dettato dalla scelta delle scarpe. La moda estate 2025 ti esorta a privilegiare indubbiamente sandali e mules, con tacchi stiletto o tacchi a blocco. Ben venga però prediligere anche il comfort, tra ballerine, sandali bassi e sneakers bianche. Interessante anche lo styling dei bermuda in denim con la camicia bianca: puoi lasciarla leggermente sbottonata oppure inserirla all’interno. Sì ai sandali scultorei e con dettagli floreali dall’effetto Wow, proprio come ci insegna lo street style più cool di questa stagione.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping: guida ai migliori bermuda in denim

Non solo in città, ma anche in vacanza: potrai sfoggiare i migliori bermuda in denim con pratiche ciabattine colorate, sandali gioiello o in stile gladiatore. La moda estate 2025 ti invita solo a sbizzarrirti negli styling e i bermuda di jeans sono così versatili da consentirti ogni sperimentazione possibile (con camicie e t-shirt, certo, ma anche con crop top e bluse in pizzo). Qui, in questa selezione shopping, abbiamo selezionato alcuni bermuda da cui prendere ispirazione o da andare (subito!) a cercare per arricchire il tuo guardaroba. Scegli il lavaggio del denim (chiaro, scuro o effetto bleach) e fidati dei dettagli che li contraddistinguono.

Di ispirazione vintage, Levi’s (€85)

Dal taglio dritto, GAS (€129)

Dalla vestibilità morbida, GAP (€59,95)

Shorts lunghi in denim, COS (€69)

In 100% cotone, Pennyblack (€89)

Bermuda fluido in denim, Stefanel (€59)



In misto cotone biologico, Marc O’ Polo (€94,95)

Modello cinque tasche, Semicouture (€195)

A vita alta, ‘S Max Mara, su MyTheresa (€155)

Con orli sfrangiati, Loewe, su MyTheresa (€850)

