Kim Kardashian combatte la crisi climatica con il “Nipple Bra”

L a star dei reality e imprenditrice lancia sul mercato un nuovo reggiseno con "capezzoli integrati": "Non importa quanto faccia caldo, sembrerà sempre tu abbia freddo", spiega su Instagram. Le reazioni

Kim Kardashian ha un modo tutto suo per combattere la crisi climatica: il lancio sul mercato del “Nipple Bra”, un reggiseno push up con “capezzoli integrati”.

Lo spot di Kim Kardashian

Per l’arrivo del nuovo prodotto del suo brand di lingerie Skims, l’imprenditrice si trasforma in professoressa sexy con occhiali, tutina aderente e capezzoli in evidenza. “La temperatura della Terra si fa sempre più calda. Il livello dei mari si sta alzando. I ghiacciai si stanno ritirando. Non sono una scienziata, ma credo che ognuno possa usare le proprie capacità per fare la sua parte”, dice in uno spot dal tono ironico diffuso sul suo profilo Instagram da 364 milioni di follower.

Cos’è il “Nipple Bra”

A introdurre il senso del “Nipple Bra”, ci pensa la star dei reality: “Ho lanciato un nuovissimo reggiseno con capezzoli integrati. In questo modo, non importa quanto faccia caldo… sembrerà sempre che tu abbia freddo”. E ancora, se a qualcuno non fosse chiaro il concetto: “Diversamente dagli iceberg, poi… Questi non vanno da nessuna parte”. Il costo del nuovo reggiseno è di 60 euro.

Il contributo alla lotta al cambiamento climatico

Da nuova paladina della lotta al “climate change”, Kim Kardashian ha fatto sapere poi l’intento nobile dietro al lancio del nuovo prodotto. Per ogni reggiseno acquistato, il suo brand donerà il 10% a “1% For The Planet”, una rete globale con migliaia di aziende e organizzazioni ambientali che lavorano insieme per sostenere le persone e il pianeta.

Le reazioni al “Nipple Bra” di Kim Kardashian

L’iniziativa dell’imprenditrice americana ha come sempre diviso il web, tra fan entusiasti e altri sbigottiti. C’è chi apprezza il nuovo prodotto per questione di moda e per la tendenza della Generazione Z a mostrare i capezzoli. Ad apprezzarlo anche le donne che hanno dovuto lottare contro un tumore al seno o subire l’asportazione di una parte di esso. Ma c’è anche chi si indigna per quest’ultima trovata di marketing che banalizza un tema così fondamentale come la lotta al cambiamento climatico. In ogni caso, il clamore mediatico suscitato è da record: lo spot è stato visto al momento da oltre 44 milioni di persone su Instagram.