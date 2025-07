Un capospalla unico e perfetto non esiste, ma quello da sfoggiare con sagace furbizia nelle serate estive sicuramente sì. Lo abbiamo identificato, provato (e approvato), e siamo pronte per condividere con te i migliori blazer di jeans su cui puntare nelle tue prossime sessioni di shopping. Le tendenze denim della moda estate 2025 ci strizzano l’occhiolino e soprattutto ci guidano verso la risposta definitiva a questa domanda: perché proprio il blazer e non la classica giacca di jeans? Semplice, perché del blazer adoriamo la silhouette e il taglio sartoriale. È chic, raffinato. Ma non per questo non dimostra di avere un’indole urban da canalizzare anche nei look del rientro in città dopo le vacanze.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping: i migliori blazer di jeans da comprare ora

Se senti che è il momento di dare una chance al blazer di jeans, lasciati conquistare dalle idee moda protagoniste di questa guida shopping. Le colorazioni del denim variano, abbiamo incluso un’ampia palette di proposte che virano dal celeste al blu intenso passando anche per l’azzurrino. Immancabile, naturalmente, è il collo a revers accompagnato sempre da altri dettagli, quali tasche a filetto, bottoni a contrasto, mini strass, impunture, loghi. Riflettori puntati poi sulla vestibilità: troverai blazer avvitati e altri leggermente oversize, quel po’ che basta per indossarli sopra le t-shirt, i crop top, le camicette ma anche gli slip dress e i vestiti che amerai sfoggiare quest’estate. Dalle proposte low cost a quelle griffatissime del ready-to-wear, non ti resta che scoprirle tutte.

In denim di puro cotone, Marella (in sconto a €192)

Dal fito oversize, H&M (in sconto a €47,99)

Con bottoni frontali, Levi’s (in sconto a €75)

Tempestato di strass all over, Emporio Armani (in sconto a €483)

Dalla vestibilità avvitata, Liu Jo (in sconto a €202,30)

Realizzato in cotone elasticizzato, Max&Co. (in sconto a €160)

Realizzato in misto lino e cotone con effetto denim, Sisley (in sconto a €101,40)

Con profilature a contrasto, Tory Burch (in sconto a €310)

Con maniche risvoltate che svelano il celebre motivo Monogram, Louis Vuitton (€1950)

In chambray di misto cotone, Gabriela Hearst, su Net-a-porter (€1950)