Grazia, coolness ed eleganza tornano in città insieme a noi. Non lasciarti prendere dallo sgomento delle vacanze finite, ecco per te 5 look facili da replicare per il tuo rientro in città. Fonte purissima di ispirazione è lo street style, da cui anche in questa occasione facciamo incetta di tendenze moda. Quali? Ovviamente, quelle per anticipare già il transition style che ci guiderà verso la moda autunno 2024.

1. La minigonna a pieghe in stile #tenniscore

Che sia un vestito o un completo coordinato, il risultato finale non cambia: l’estetica #tenniscore è ancora qui per restare. Parola di street style londinese, dove l’estate in città si affronta con minigonna a pieghe e T-shirt in cotone, tutto perfettamente en pendant. Colore predominante della mise è il bianco, che non solo è indicato per una passeggiata sotto il sole ma che sublima anche l’abbronzatura di cui potrai vantarti al rientro in città. Spazio poi agli accessori: maxi occhiali da sole e maxi pouch in pelle per un effetto finale sofisticato e chic.

Foto Launchmetrics/Spotlight

2. La canottiera bianca con la maxi gonna a fiori

Aperitivo con le amiche? Ben venga essere chic ma senza neppure osare troppo: una vena di coolness è ciò che ci vuole. Questo equilibrio perfetto è facile da ottenere bilanciando abiti e accessori giusti. In foto sotto, l’esempio che arriva dallo street style è lampante: la canottiera bianca (che ha uno spirito fortemente urban) si sfoggia con una maxi gonna a fiori, a vita alta e scampanata. Sono le scarpe a conferire alla mise tutta la sofisticatezza del caso: le slingback a punta col tacco stiletto sanno aggiungere al tutto un accento tremendamente très chic.

Foto Launchmetrics/Spotlight

3. Boxer, camicia e sandali infradito

Evviva la nonchalance, protagonista assoluta di questo look perfetto per il rientro in città. Focus sui boxer, o meglio i pantaloncini sportivi che in questo total look firmato Miu Miu rubano completamente la scena insieme ai sandali infradito bassi. La coolness è data dall’uso dei materiali tecnici (vedi ad esempio il cordino che caratterizza la struttura dei sandali), l’accento intellettuale invece è conferito dalla maxi borsa di pelle portata a mano. Il must-have che emerge, infine, da questa mise? Occhi puntati sulla camicia a scacchi, un’autentica anticipazione delle tendenze moda autunno 2024.

Foto Launchmetrics/Spotlight

4. Lo slip dress semi-trasparenti per i look del rientro da sera

Cerchi un look da sera per il tuo rientro in città? Non c’è abito che regga più dello slip dress: un vestito morbido e scivolato, con spalline sottilissime. Punta sui modelli in raso o seta per un risultato chic. Se invece hai voglia di osare, perché non testare lo styling di uno slip dress semi-trasparente? L’effetto vedo-non-vedo è conferito dai tessuti e dalla lingerie giusta (come una culotte, ad esempio). Sfoggialo con décolletées a punta e con tacco stiletto per un risultato sensualissimo. In alternativa, sì anche ai sandali gioiello ultraflat!

Foto Launchmetrics/Spotlight

5. La mini tuta jumpsuit, perfetta per i look del rientro in città

Sceglila di cotone o di lino: sarà perfetta per i look del rientro in città, specialmente se il caldo sarà ancora una costante delle nostre giornate. La tutina jumpsuit si indossa con grande facilità, perché è un must-have molto versatile che puoi abbinare alle sneakers, ma anche a ciabattine in pelle e sandali gladiatore. Di giorno, ti consigliamo di prediligere uno styling che punta tutto sul mood casual. Di sera, invece, reinterpretala con eleganza: basteranno i gioielli giusti e un paio di slingback per slanciare la silhouette!

Foto Launchmetrics/Spotlight

