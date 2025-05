Anche tu nel team delle amanti dei vestiti di raso? Sei nel posto giusto. E qualora non ne fossi (ancora) una, questa mini guida di stile può fare al caso tuo per rivalutarli del tutto. Gli slip dress hanno il fascino della sottoveste o del classico abito da camera, che esce temerariamente allo scoperto consentendosi il lusso di essere sfoggiato con audacia e sensualità. Le sfilate della moda primavera-estate 2025 spianano la strada a una riflessione sul tema attraverso modelli, colori, styling. Ecco come abbinare i vestiti di raso o di seta in vista dei look estivi più chic e sofisticati.

Come abbinare i vestiti di raso a una borsa maxi

Voglia di indossare lo slip dress in città? Ben venga farlo, occorre solo individuare lo styling giusto, che possa accompagnarti con eleganza tra appuntamenti e impegni. La praticità chiama in causa una borsa dal formato maxi, ideale per avere sempre con te tutto il necessario. Sarà un accessorio che regge il gioco al nostro vestito di raso, proprio come insegna la casa di moda Dries Van Noten: ispiriamoci a questo abbinamento, dove la maxi bag effetto-pitone richiama cromaticamente le nuance cipriate dello slip dress.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Dries Van Noten primavera-estate 2025.

Per la sera: vestito di raso e gioielli luminosissimi

Immagina un look da sera, chic ed elegantissimo. Anzi, di più: luminoso e glamour! Come riuscirci a partire da un semplice abito sottoveste? In primis, punta su un colore intenso e vivo come il blu zaffiro o il verde smeraldo. Secondo step è lasciare che il vestito di raso sia protagonista assoluto del look, con minimalismo e senza accessori collaterali che possano anche solo eventualmente provare a rubargli la scena. Punto (luce) fondamentale sarà la scelta dei gioielli. Ralph Lauren ci esorta a indossarlo con un unico e solo orecchino pendente con cristalli bianchi (magari diamanti?), per un autentico effetto bling-bling.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Ralph Lauren primavera-estate 2025.

Spacchi generosi e scarpe ton sur ton

Se la voglia di osare c’è, accoglila in tutta la sua natura. Che tradotta in uno slip dress significa: spacco generoso. Se ti stai domandando dunque come abbinare i vestiti di raso con spacchi killer, la risposta è qui sotto i nostri occhi. La sfilata Roberto Cavalli primavera-estate 2025 ci ricorda non solo quanto gioioso possa essere il colore magenta, ma anche quanto l’abbinamento tono su tono con le scarpe (col tacco!) enfatizzi lo spacco dando vita a un risultato finale maestoso e sensuale.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Roberto Cavalli primavera-estate 2025.

Corsetteria e trame preziose: quando l’abito parla da sé

La finitura luminosa del raso o della seta può essere ulteriormente valorizzata dalle trame dell’abito: ce lo svela la stilista americana Ulla Johnson con la sua collezione moda primavera-estate 2025. Qui c’è ben poco da aggiungere, l’abito è così perfetto da non chiedere altro se non di essere sfoggiato da solo. Senza neppure i gioielli a supporto. Sì, invece, ai sandali in pelle con il tacco a blocco.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Ulla Johnson primavera-estate 2025.

Come abbinare i vestiti di raso, stratificandoli con eleganza

Sotto lo slip dress? Top e pantaloni, suggerisce la sfilata Fendi moda primavera-estate 2025. Una scelta azzardata per chi con il layering ha ancora poca confidenza, ma fidati che può essere un’ottima idea per sfoggiare il vestito di raso anche di giorno nella totale praticità di una giornata dinamica in città. Guida allo styling: sperimenta il look con borsa maxi e mocassini.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Fendi primavera-estate 2025.

Leggi anche Quali tacchi indossare con la gonna? 5 idee moda per il transition style primaverile