Li adoriamo, non possiamo farne a meno nel nostro guardaroba, ma… di indossarli ora – con il caldo! – proprio non se ne parla. Non preoccuparti, c’è una buona notizia: i migliori jeans scontati ai saldi estivi saranno proprio i must-have alleati dei tuoi look di settembre, ottobre e oltre ancora. Dunque, se ora sei (giustamente) proiettata sul guardaroba estivo e su cosa mettere in valigia in vista delle vacanze, lasciati comunque portare alla scoperta delle tendenze denim della moda estate 2025. È proprio tra queste che abbiamo intercettato i diktat più versatili, ovvero i jeans che trascendono qualsiasi concetto stagionale per funzionare meravigliosamente anche nei look del transition style che presto verrà.

Su quali tendenze denim puntare?

Se ai saldi estivi desideri accaparrarti i migliori jeans scontati, ti consigliamo di puntare sulle tendenze denim che non passano proprio mai di moda. A differenza dei diktat passeggeri, i grandi classici sanno dare soddisfazione in qualsiasi occasione e circostanza. Pensa, ad esempio, ai pantaloni in denim a palazzo: che tu li scelga a vita media o alta, con una cintura e una camicia funzioneranno sempre benissimo. E saranno perfetti anche per il look del rientro in ufficio a vacanze terminate. Con i jeans a palazzo, inoltre, puoi sbizzarrirti anche in fatto di vestibilità: quelli morbidi conferiranno alla tua mise un aspetto rilassato, quelli strutturati aggiungeranno invece quel je ne sais quoi di elegante e sofisticato.

Foto Launchmetrics/Spotlight

E a proposito di tendenze denim intramontabili, spazio ai colori. Oltre alla classiche tonalità che virano dall’azzurrino al blu, anche i jeans bianchi hanno il loro perché. Sono perfetti per creare contrasti cromatici con gli accessori più scuri, a cominciare da una pratica cintura in pelle.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping: i migliori jeans scontati da comprare ora ai saldi estivi

Dal bianco al blu, passando per l’azzurrino e l’indigo: ogni nuance ha il suo carattere distintivo, e rende imprescindibili i jeans scontati da comprare ai saldi. A enfatizzare le tonalità è ovviamente la silhouette specifica di ogni modello, che sarai tu a scegliere in base al tuo gusto e la tua personalità. Al rientro in città, dopo le vacanze estive, potresti inoltre voler sperimentare tipologie di jeans che al tuo guardaroba non hanno ancora mai avuto accesso. Oppure, potresti desiderare un ritorno ai classici di sempre, cavalli di battaglia che nelle tue mise hanno sempre funzionato a perfezione. Ecco, in questa selezione troverai proposte tutte ugualmente valide per le tue prossime sessioni di shopping: dai jeans ricamati a quelli dal taglio baggy, da quelli con le tasche a quelle bianchi e a righe, non ti resta che identificare i tuoi prossimi jeans passepartout.

A palloncino, GAP, su Zalando (in sconto a €38,99)

Larghi e a vita bassa, Sportmax, su Luisaviaroma (in sconto a €174)

Con vita elasticizzata e chiusura a coulisse, H&M (in sconto a €14,99)

Dritti e a vita alta, 7 For All Mankind (in sconto a €140)

A vita alta e a righe, Zara (in sconto a €22,95)

Ricamati e a gamba larga, Rotate, su MyTheresa (in sconto a €180)

A gamba larga, Ganni, su MyTheresa (in sconto a €106)

Jeans a vita alta e gamba larga, Coperni, su MyTheresa (in sconto a €174)

Con tasche a filetto frontali, Claudie Pierlot, su Farfetch (in sconto a €117)

Dal taglio dritto e a vita media, Karl Lagerfeld (in sconto a €64)