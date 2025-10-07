Stagione che viene, stagione che va. Torna l’autunno, ed ecco i piumini leggeri fare di nuovo capolinea nel nostro guardaroba. Le tendenze moda 2025 lasciano spazio alle migliori proposte shopping su cui puntare lo sguardo (anche tutta la nostra attenzione), merito ovvio del loro fascino: colori, dettagli, stampe e tipologie di matelassé ci portano davvero alla scoperta di un mondo fatto di bellezza e morbidezza. Scopri subito come scegliere il tuo e su quali modelli di tendenza investire (piccoli o grandi budget) questa stagione.

Come scegliere i piumini per il primo freddo autunnale?

Team cerniera o team bottoni? La nostra ricerca stilistica all’insegna dei migliori piumini da comprare ora potrebbe letteralmente cominciare da questa prima domanda. È inevitabile, d’altronde: c’è chi li preferisce con i bottoni (magari a contrasto cromatico) e chi invece con una zip metallica. Quanto al design, colori e dettagli fanno tutto il resto: meglio un piumino monocromatico? O una variante caratterizzata da elementi wow da cui sarà impossibile staccar via gli occhi?

L’altra domanda che può guidarti nella scelta del piumino adatto a te chiama in causa l’imbottitura. Generalmente, i piumini leggeri sono caratterizzati da un rivestimento interno non troppo compatto né troppo spesso. Sono morbidi e tendenzialmente sottili al tatto, di quelli che potresti inverosimilmente arrotolare e infilare in una shopper bag. Ma non sempre. Sentiti dunque libera di esplorare i volumi più bombati: ogni silhouette caratterizzerà i tuoi look in modo unico e distintivo!

Shopping: i migliori piumini leggeri da comprare ora

Dulcis in fundo, la trapuntatura: ovvero l’effetto matelassé dato dalle impunture del piumino che diventerà il must-have del tuo guardaroba moda autunno 2025. Diritte oppure ondulate, a strisce o magari a rombi: quale preferisci? Oltre questo semplice dettaglio, puoi poi virare verso il colore che ti accompagnerà nello styling dei look di questo autunno: dal bianco al marrone, passando per l’azzurrino, il verde oliva e – perché no? – stampe a fiori o a quadretti. I diktat di questa stagione sono uno più irresistibile dell’altro, lasciati affascinare dai migliori piumini leggeri da comprare ora, ricordando sempre quanto siano catalizzatori assoluti di grande attenzione!

Con tasche applicate e bottoni a contrasto, Zara (€39,95)

In misto piumino e piume, Arket (€249)

Con cerniera e colletto foderato, New Look, su Zalando (€69,99)

In nylon, H&M (€39,99)

Con tasche frontali, Napapijiri, su Zalando (in sconto a €94,95)

Anorak imbottito, Mango (€59,99)

Con cappuccio e in tessuto idrorepellente, Oysho, su Zalando (€59,99)

Con trapuntatura ondulata, COS (€149)

In nylon leggero, Fay (€790)

Con stampa floreale e cerniera, Save the duck (€299)