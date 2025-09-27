Le tendenze moda autunno 2025 non potrebbero essere più d’accordo: stampe zebrate e leopardate caratterizzano i gilet animalier protagonisti del guardaroba femminile di questa stagione. C’è voglia di riscoprirsi in una nuova veste, di esplorare lo stile oltre le convenzioni delle proposte monocromatiche a cui siamo solitamente abituate. Sì, quindi, alle fantasie feline e non solo: zebre, tigri, ghepardi si insinuano a passo felpato nei nostri look. Tirando fuori il lato più selvaggio e autentico dell’essere donna.

Come indossare i gilet animalier di cui non potremo assolutamente fare a meno questa stagione? Essenzialmente, seguendo due strade stilistiche. Il primo percorso ti invita a esplorare gli styling en pendant: è per le più audaci, certo, per chi se la sente di coordinare pantaloni e gilet sotto un’unica e sola fantasia (e che sia la stessa!). Sotto il gilet zebrato troviamo così pantaloni perfettamente abbinati, con la sola aggiunta di un top nero a supportare la buona riuscita della mise.

E mentre ci inoltriamo a passo sempre più spedito nelle tendenze moda autunno 2025, ben venga guardare come stratificare il gilet animalier. Quello leopardato, ad esempio, trova spazio sopra la camicia bianca, che puoi eventualmente sostituire con una maglia dolcevita declinata in un colore basic. Sì anche ai jeans e gli stivaletti in camoscio: il gilet leopardato resta comunque il solo e unico protagonista indiscusso del look.

Shopping: i migliori gilet zebrati e animalier da comprare ora

Dal gilet più classico e tradizionale, da indossare con pantaloni sartoriali, fino a toccare le interpretazioni più casual e urban di questo autunno: a ognuna, il suo must-have. In questa guida shopping, ti invitiamo a soffermarti sui migliori alleati animalier di questa stagione, in cui sono i dettagli a decretarne carattere e personalità: colletti a revers, cinture, tagli sciancrati, tasche a filetto, bottoni a contrasto, fiocchetti e trapuntature sono solo alcune delle caratteristiche che ti aiuteranno a identificare il gilet animalier che fa per te.

Smanicato doppiopetto, Calliope, su Zalando (€39,99)

Smanicato con bottoncini, Mango, su Zalando (€59,99)

Panciotto lungo e aderente, H&M (€24,99)

Con bottoncini madreperlati, M&S x Sienna Miller (€91)

In tessuto jacquard a stampa animalier, Twinset (€340)

Con stampa leopardata, Le Temps Des Cerises, su Zalando (€54,90)

Con trapuntatura e fiocchetti, Studio Untold, su Zalando (€53,99)

Smanicato in misto lana, Massimo Dutti, su Zalando (€59,95)

Trapuntato e con fiocchetti frontali, Saint Tropez, su Zalando (€46,03)

Con collo alto e cintura frontale, Faina, su Zalando (€269,95)