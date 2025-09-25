Tacco a blocco o tacco kitten? A spillo o western? Qualsiasi sia la tua preferenza, le tendenze scarpe della moda autunno 2025 sono qui per darti (immensa) soddisfazione: gli stivaletti col tacco sono gli imprescindibili alleati del guardaroba femminile, oltre che indispensabili per completare qualsiasi mise con il massimo della coolness o della sofisticatezza. In questa guida shopping abbiamo identificato i nostri preferiti, e ti invitiamo a passarli in rassegna per intercettare subito quelli che parlano anche di te e del tuo stile. Dagli stivaletti a calzino con killer heels (ideali per un look da sera da vera femme fatale) a quelli più pratici e versatili in chiave daily… a ognuna i suoi!

Stivaletti per look urban: le tendenze dello street style

Occhi puntati sui look street style più interessanti di questa stagione: gli stivaletti col tacco sono indiscutibili protagonisti. Come si indossano? Con grinta, carattere e personalità. Vedi ad esempio i texani neri col tacco tipicamente western, perfetti sotto completi in camoscio ravvivati da top con fantasie optical. Una scelta tutt’altro che scontata o banale, che si pone agli antipodi dalla solita combinazione camperos e jeans.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Punte così arrotondate da diventare bombate, tacchi a clessidra che riscrivono i codici del design moderno: con gli stivaletti di tendenza questo autunno, c’è solo da stupirsi. Ecco un altro look perfetto per transitare (a pieni voti) nel cuore pulsante del mood stagionale: con gonna a tubino e maglioncino, gli stivali acquisiscono un irresistibile sapore casual chic.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Voglia di elevare al massimo la sensualità del tuo look? Killer heels, tocca a voi. Perché escludere i tacchi a spillo dalla nostra selezione di stivaletti perfetti anche in città? Di giorno per chi se la sente (di osare), di sera – invece – per chi è attesa alla più glamour e chic delle serate.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping: i migliori stivaletti col tacco da comprare ora

A ognuna la sua tipologia di tacco preferita: in questa selezione shopping, abbiamo incluso gli stivaletti più irresistibili – minimali, ma anche glamour – per affrontare la stagione autunnale a colpi di stile ed eleganza. Il classico modello col tacco a blocco trionfa senz’altro sul podio dei must-have da avere, senza se e senza ma: è il passepartout che sta bene con tutto. Largo poi ai texani, che sotto i jeans a sigaretta (e non solo) saranno sempre straordinari catalizzatori di attenzione. Occhi puntati anche sulla palette cromatica: dal nero al color burro, passando per la nuance cammello, le tonalità del beige e della terra bruciata. Cerchi gli stivaletti col tacco che con evidente minimalismo offrono al look quel je ne sais quoi in più? Punta sulle texture animalier, come quelli effetto coccodrillo.

Stivaletti a punta con tacco a blocco, Mango (€49,99)

A punta e con tacco kitten, Primadonna (€59,99)

In camoscio e con tacco a blocco, Geox (€149,90)

Stivaletti con tacco largo e metallizzato, Liu Jo (€189)

In tessuto spalmato con stampa cocco, United Colors of Benetton (€79,95)

In pelle e con fibbia metallica, Parfois (€69,99)

Texani in pelle scamosciata, Stradivarius (€65,99)

Stivaletti in jersey, Dolce&Gabbana (€795)

Stivaletti in pelle, Luisa Spagnoli (€375)

Texani in camoscio, Ovyé (in sconto a €150,50)

Con tacco a spillo e borchie, Guess (in sconto a €149,50)

Stivaletti in pelle, Patrizia Pepe (€335)