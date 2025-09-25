Tacco a blocco o tacco kitten? A spillo o western? Qualsiasi sia la tua preferenza, le tendenze scarpe della moda autunno 2025 sono qui per darti (immensa) soddisfazione: gli stivaletti col tacco sono gli imprescindibili alleati del guardaroba femminile, oltre che indispensabili per completare qualsiasi mise con il massimo della coolness o della sofisticatezza. In questa guida shopping abbiamo identificato i nostri preferiti, e ti invitiamo a passarli in rassegna per intercettare subito quelli che parlano anche di te e del tuo stile. Dagli stivaletti a calzino con killer heels (ideali per un look da sera da vera femme fatale) a quelli più pratici e versatili in chiave daily… a ognuna i suoi!
Stivaletti per look urban: le tendenze dello street style
Occhi puntati sui look street style più interessanti di questa stagione: gli stivaletti col tacco sono indiscutibili protagonisti. Come si indossano? Con grinta, carattere e personalità. Vedi ad esempio i texani neri col tacco tipicamente western, perfetti sotto completi in camoscio ravvivati da top con fantasie optical. Una scelta tutt’altro che scontata o banale, che si pone agli antipodi dalla solita combinazione camperos e jeans.
Punte così arrotondate da diventare bombate, tacchi a clessidra che riscrivono i codici del design moderno: con gli stivaletti di tendenza questo autunno, c’è solo da stupirsi. Ecco un altro look perfetto per transitare (a pieni voti) nel cuore pulsante del mood stagionale: con gonna a tubino e maglioncino, gli stivali acquisiscono un irresistibile sapore casual chic.
Voglia di elevare al massimo la sensualità del tuo look? Killer heels, tocca a voi. Perché escludere i tacchi a spillo dalla nostra selezione di stivaletti perfetti anche in città? Di giorno per chi se la sente (di osare), di sera – invece – per chi è attesa alla più glamour e chic delle serate.
Shopping: i migliori stivaletti col tacco da comprare ora
A ognuna la sua tipologia di tacco preferita: in questa selezione shopping, abbiamo incluso gli stivaletti più irresistibili – minimali, ma anche glamour – per affrontare la stagione autunnale a colpi di stile ed eleganza. Il classico modello col tacco a blocco trionfa senz’altro sul podio dei must-have da avere, senza se e senza ma: è il passepartout che sta bene con tutto. Largo poi ai texani, che sotto i jeans a sigaretta (e non solo) saranno sempre straordinari catalizzatori di attenzione. Occhi puntati anche sulla palette cromatica: dal nero al color burro, passando per la nuance cammello, le tonalità del beige e della terra bruciata. Cerchi gli stivaletti col tacco che con evidente minimalismo offrono al look quel je ne sais quoi in più? Punta sulle texture animalier, come quelli effetto coccodrillo.