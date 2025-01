I tre giorni più temuti di gennaio non sono ancora arrivati. Parliamo degli ultimi tre del primo mese dell’anno: 29, 30 e 31. Sono i famosi giorni della merla tanto attesi e acclamati dai nostri nonni per capire la primavera che verrà. La leggenda narra che se saranno molto freddi ci attenderà una bella stagione primaverile, al contrario prepariamoci ad agognare il nostro amato sole e a tenere l’ombrello a portata di mano. Ma qualunque sia l’esito, questo è il momento giusto per aprire le ante del tuo armadio e iniziare a immaginare i look per la prossima stagione. L’ispirazione ovviamente arriva direttamente dalle tendenze delle sfilate della P/E 2025. Tanti gli evergreen e i ritorni, ma le vere fashion addicted sanno bene che questo è il periodo ideale per accaparrarsi i pezzi mancanti, quelli destinati a diventare i tuoi preferiti nei prossimi mesi. E se sei fortunata puoi fare ancora qualche affare con i saldi!

Le tendenze della P/E 2025: tanti classici senza tempo e qualche sorpresa

Partiamo dalle buone notizie. Le amanti del nero in tutte le sue forme e varianti potranno continuare a indossarlo e a disdegnare gli altri colori. A una sola condizione: per la prossima stagione il black è sexy e va a braccetto con trasparenze e corsetteria, quindi osa! Se invece, il risveglio della natura riaccende la tua voglia di colori, tra le tendenze moda della P/E 2025 c’è anche una palette di colori tenui, ma vivaci. Si chiamano sorbetto perché, deliziosi ma succosi, hanno lo stesso effetto ristoratore di un dolcetto freddo in una giornata di sole. Bianco e righe, in pieno stile marinaro un po’ parigino, chiaramente non mancheranno e a completare il quadretto arriva la pois mania.

Sì alla spalle importanti che credevi fossero rimaste nei pazzi anni ’80 e anche a un pizzico di eccentricità nelle fantasie e nei volumi. Ma c’è spazio anche per la moda minimal e il tocco sporty, che chic o casual, ti fa bella e comoda. La stagione calda fa rima con crochet e boho, ma romanticherie a parte, per le amanti dello stile dandy, dal sapore un po’ maschile, è il caso di frugare nell’armadio di lui. Il capospalla che non può mancare? Non solo bomber, inizia la caccia al parka perfetto! Sì, è vero: le tendenze della P/E 2025 sono un vero pot-pourri. Un miscuglio di elementi che non ti suoneranno nuovi e in cui a fare la differenza sarà il tuo stile personale e qualche abbinamento audace. E ora, vediamole nel dettaglio!

Tra minimal e Y2K

Quando mala tempora currunt, tra guerre, crisi economiche e un futuro difficile da prevedere, nel fashion system si riaffaccia il minimalismo. Semplicità, eliminazione di orpelli e di tutto ciò che è superfluo è la risposta che rassicura i designer, ma anche i consumatori. Ecco allora che la scelta di pezzi senza tempo, ma curatissimi nel taglio e nel tessuto torna ad essere l’investimento migliore.

Così il guardaroba della primavera 2025 non può essere sprovvisto di t-shirt dalla linea pulita e gonne midi, svasate o a portafoglio. Il capo irrinunciabile? Una polo dal fit aderente, but make it cool: sceglila coloratissima come quelle che abbiamo visto sulla passerella di Versace oppure ispirati al layering in pieno Miu Miu style e gioca con le sovrapposizioni. E per te che ancora sospiri ricordando gli anni che ci hanno traghettato in questo nuovo millennio, la tendenza Y2K sarà ancora con noi. E allora che vita bassa sia!

Tod’s P/E 2025. Courtesy of Tod’s

Versace P/E 2025. Courtesy of Versace

Miu Miu P/E 2025. Courtesy of Miu Miu

Tommy Hilfiger P/E 2025. Courtesy of Tommy Hilfiger

Tendenze P/E 2025: stile dandy

Women In Male Fields è il trend TikTok, che virale nei mesi scorsi, invitava le ragazze a ironizzare sui comportamenti tossici degli uomini e sui loro stereotipi più comuni. Le tendenze della Primavera/Estate 2025, invece, ci invogliano ad appropriarci del guardaroba maschile. A mescolare la praticità e la funzionalità dello stile mannish al nostro estro creativo. E l’icona a cui ispirarti non può che essere lei, la strepitosa Diane Keaton. Dalla commedia Io&Anne (1977) a oggi, l’attrice – che ha da poco compiuto 79 anni – non hai mai smesso di fare scuola con i suoi look.

Indispensabili: pantaloni a vita alta dalla gamba ampia, camicie da indossare abbottonate e una cravatta. Sì alle giacche dalla spalle pronunciate (altra tendenza di stagione, come vedremo) e a capi spalla over, vedi il nostro amato trench. Ma attenzione, se nel XVIII secolo gli uomini borghesi rinunciarono a giocare con gli abiti perché avevano di meglio a cui pensare, non si può dire che la scelta dello stile dandy sia la nostra grande rinuncia. Quindi un tocco di femminilità è quello che ci vuole e scarpe e beauty look verranno in nostro aiuto.

Saint Laurent P/E 2025. Courtesy of Saint Laurent

Jil Sander P/E 2025. Courtesy of Jil Sander

Stella McCartney P/E 2025. Courtesy of Stella McCartney

Emporio Armani P/E 2025. Courtesy of Emporio Armani

I colori che ci piacciono: palette sorbetto

Elegante e sofisticato, si chiama Mocha Mousse il colore dell’anno 2025 secondo Pantone, l’azienda statunitense che si occupa di catalogazione dei colori e tecnologie per la grafica. È una tonalità calda di marrone che evoca il comfort del caffè, del cacao e del cioccolato. Avvolgente e sensuale, sarà senza dubbio protagonista della prossima stagione, insieme ai colori della palette sorbetto. Se stai pensando che siano i soliti rosini, giallini, azzurrini e verdini dovrai ricrederti. Perché queste nuances – alleate del tuo umore – sanno essere delicate e grintose allo stesso tempo.

Il segreto per evitare l’effetto confetto? Giocare con le texture. Trasparenza, croccantezza, plissettatura: sono tre caratteristiche del tessuto da tenere d’occhio perché contribuiranno al successo del tuo look. E per gli accessori: il contrasto è tutto!

Sportmax P/E 2025. Courtesy of Sportmax

Fendi P/E 2025. Courtesy of Fendi

Ferragamo P/E 2025. Courtesy of Ferragamo

Stella McCartney P/E 2025. Courtesy of Stella McCartney

Tendenze P/E 2025: stile sporty

Che lo sport faccia tendenza non è una novità. Ancor prima che Coco Chanel intuisse che le donne dovevano essere prima di tutto comode, ci furono tentativi di declinare l’abbigliamento ispirato al tennis o al golf alla vita di tutti i giorni. Negli anni ’30 fu la volta dell’American Look della stilista Claire McCardell: lana, cotone e denim diventano i materiali prediletti di capi dal design sportivo adatti a una vita sempre più dinamica. Ma la vera mania per l’abbigliamento sportivo scoppiò negli anni ’70 e ’80: tutti volevano curare il proprio corpo, anche a casa, magari con le mitiche cassette di Jane Fonda. Fu il trionfo di Lycra e Spandex, materiali elastici e comodi.

Da allora l’athleisure attira l’attenzione non solo di marchi come Nike o Adidas, ma anche delle grandi maison, come Gucci, Prada, Fendi e Chanel. Saranno i tessuti tecnici e elastici che ci fanno sentire comode o quel mix inaspettato con i capi più sartoriali o classici. Sarà che ci fa sentire sportive anche se non lo siamo per niente, ma lo stile sporty ci piace molto, anche per la prossima primavera. E tra le tendenze P/E 2025 non ci sono solo pantaloni baggy e felpe: i due capi su cui puntare sono i leggings e i body.

Tory Burch P/E 2025. Courtesy of Tory Burch

Lacoste P/E 2025. Courtesy of Lacoste

Miu Miu P/E 2025. Courtesy of Miu Miu

Spalle che contano

Ogni volta che ti capita sotto gli occhi una foto scattata negli anni ’80 pensi che le giacche con le spalline fossero un obbrobrio? Dovrai ricrederti perché le spalle importanti sono una tendenza della P/E 2025. Da Balenciaga a Issey Miyake, passando per Chloé e Saint Laurent questo dettaglio è stato un protagonista assoluto delle passerelle dedicate alla stagione ventura.

Ma se gli stilisti sembrano invitarci a osare e a esagerare al suono di the bigger the better, noi possiamo fare nostra questa tendenza a piccole dosi. Magari rispolverando qualche vecchia giacca dalle spalle strutturate da abbinare a un capo più fresco e moderno. Oppure, se i blazer non fanno per te, potresti optare per maglieria e capi spalla che concentrano il volume proprio sopra le tue braccia. Ti stupirai quando noterai come le spalle che contano siano in grado di bilanciare la tua figura, dandoti un non so che di rigore. Provare per credere!

Bally P/E 2025. Courtesy of Bally

Chloé P/E 2025. Courtesy of Chloé

A ogni gonna il suo pantalone

Tra le tendenze della P/E 2025 c’è anche lo styling che non ti aspetti: la gonna indossata sopra i pantaloni. Le più attente sapranno che già nel corso della Primavera/Estate 2024 gonna&pantaloni hanno fatto capolino nello street wear. Dopo una stagione di rodaggio è forse giunto il momento di fare tua questa combo?

Ideale per quando sei un po’ indecisa o per quelle volte in cui di scoprire le gambe non ti va. Sicuramente l’accoppiata gonna e pantalone non ti farà passare inosservata. Certo, lo styling potrebbe non essere dei più facili, quindi per iniziare meglio optare per due capi dello stesso tessuto: darai continuità al look e eviterai contrasti antiestetici. E se la combo non fa per te, questa primavera arriva anche lo skant – fusione di skirt, gonna, e pant, pantalone. Si tratta di un capo ibrido: la vita alta e le pinces dei pantaloni sartoriali si uniscono all’allacciatura laterale tipica delle gonne a portafoglio. Un capo minimal e elegante da non sottovalutare!

Scervino P/E 2025. Courtesy of Scervino

Zimmermann P/E 2025. Courtesy of Zimmermann

Rokh P/E 2025. Courtesy of Rokh

Tendenze P/E 2025: trasparenze

Col primo sole torna anche la voglia di scoprirsi un po’ e per farlo con stile e carattere c’è qualcosa di meglio delle trasparenze ben studiate? E se stai già pensando alle cerimonie o a qualche evento speciale dei prossimi mesi, dalle sfilate arrivano le ispirazioni ideali. Chiffon e tessuti impalpabili, plissettati o ricamati saranno i tuoi alleati!

Alberta Ferretti P/E 2025. Courtesy of Alberta Ferretti

Micheal Kors P/E 2025. Courtesy of Michael Kors

Genny P/E 2025. Courtesy of Genny

Il parka

Questa primavera sarà il suo momento, accantona il trench e procurati una giacca utility. Dall’anima sportiva e pratica, impermeabile e dalle innumerevoli tasche, è pronta a diventare il capo spalla più cool. Che sia corto o lungo, colorato o nei toni neutri il parka è l’acquisto che devi iniziare a valutare.

Come lo indosserai? Sopra alla tua pencil skirt o preferita o sui bermuda sartoriali. E se opterai per la variante lunga, scopri le tue gambe e indossa scollature vertiginose: effetto sorpresa assicurato!

N°21 P/E 2025. Courtesy of N°21

Lacoste P/E 2025. Courtesy of Lacoste

Del Core P/E 2025. Courtesy of Del Core

Miu Miu P/E 2025. Courtesy of Miu Miu

Sì al bianco monacale

Una volta si era soliti dire che il total look white rendeva immediatamente la tua figura assimilabile a quella di un gelataio. A vedere le passerelle della Primavera 2025, però, questo cliché deve essere ormai superato. Colore di grande eleganza e semplicità, il bianco evoca immediatamente la freschezza delle giornate estive. Sarà di grande tendenza anche per la P/E 2025 nella sua variante monacale: sì agli outfit total white anche in città e soprattutto ai tessuti strutturati e croccanti, che ricordano appunto il fresco monacale, un tessuto molto utilizzato nella realizzazione di paramenti sacri.

Erdem P/E 2025. Courtesy of Erdem

Sportmax P/E 2025. Courtesy of Sportmax

Tod’s P/E 2025. Courtesy of Tod’s

Proenza Schouler P/E 2025. Courtesy of Proenza Schouler

Tendenze P/E 2025: sapore retrò

Questa tendenza farà felici le amanti del vintage e tutte quelle che amano ispirarsi alle mode del passato. Qual è la decade da cui lasciarsi ispirare la prossima stagione? I ruggenti anni ’20 del secolo scorso. Rispolvera lustrini, paillettes e frange. Gli abiti sopra al ginocchio, dalla vita abbassata e con ampie scollature saranno il non plus ultra della primavera 2025. Di grande tendenza anche i tessuti dal sapore antico: la seta nei toni più delicati e stoffe dai preziosi ricami. Anche i beauty look strizzano l’occhio al passato, così chignon, big hair cotonati si sposeranno alla perfezione con l’eyeliner grafico e i gioelli più stravaganti. L’accessorio moderno su cui puntare? Ovviamente le scarpe!

Onitsuka Tiger P/E 2025. Courtesy of Onitsuka Tiger

Antonio Marras P/E 2025. Courtesy of Antonio Marras

Fendi P/E 2025. Courtesy of Fendi

Uma Wang P/E 2025. Courtesy of Uma Wang

Leggi anche Ecco i vestiti midi da comprare ora, perfetti anche per il transition style