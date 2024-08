Il rientro in città porta con sé la necessità di nuovi look per tornare in ufficio. E con il caldo ancora qui, la situazione si complica: come affrontare le mise da lavoro senza rinunciare al connubio tra comfort e stile? Abbiamo selezionato per te i blazer autunno – perfetti per ogni budget – su cui puntare tutta la tua attenzione. In lino, in cotone, in tessuto jacquard… preparati a riempirti gli occhi di stupore e meraviglia!

I blazer autunno di tendenza secondo lo street style

Non c’è ombra di dubbio: i blazer di tendenza secondo lo street style sono quelli dalla vestibilità oversize. Sì anche ai modelli sciancrati, ma solo appena appena: dai look delle it-girls apprendiamo con certezza che più morbido è il fit, più sofisticato è il risultato finale. Per il rientro in ufficio, non omettere il classico blazer nero. Negli ambienti formali è d’obbligo, in quelli informali invece è solo un valido optional. Noi, invece, ragioniamo sulla lungimiranza: il blazer nero è un must-have capace di salvare il look in moltissime occasioni! Quindi, anche se il colore non ti convince per i tuoi ensemble di fine estate, fidati di noi: dagli una chance.

Guida shopping: le giacche per i look da ufficio

Lascia che a guidarti nella scelta dalla giacca sia il desiderio di comodità. Quando ancora fa caldo, bisogna optare per tessuti freschi. Ed è proprio per questo che nella nostra guida shopping abbiamo inserito i blazer in cotone o lino: sono perfetti per affrontare le giornate lavorative dopo le ferie. Anche i colori sono morbidi e classici, si gioca dalle nuance pastello più tipiche (come il celeste e il rosa candy) fino a toccare il beige e il nero, due tonalità timeless che non dovranno mai mancare nel guardaroba. Dulcis in fundo, una chicca di stile per chi alle tendenze moda più cool non rinuncia: punta i riflettori sui blazer in tessuto jacquard!

Modello doppiopetto in cotone, Max & Co. (in sconto a €119)



Con vestibilità oversize, COS (in sconto a €75)

In jersey leggero ed elastico, Uniqlo (€69,90)

In tessuto fluido, Elena Mirò (in sconto a €147,50)

Modello sciancrato e con spalline in tessuto, United Colors of Benetton (in sconto a €54,50)

Con maniche arrotolate, Zara (€49,95)

In misto lino, Stradivarius (€39,99)

Monopetto in lino, H&M (€149)

In tessuto jacquard, Ganni, su MyTheresa (€325)

In tessuto jacquard, Diane Von Furstenberg, su MyTheresa (€555)

