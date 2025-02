Sneakers colorate, tocca a voi. Le tendenze scarpe della moda primavera 2025 ci chiameranno a distaccarci momentaneamente dai classici modelli declinati nelle nuance più basic (quelle, insomma, che stanno bene con tutto). I look si faranno inaspettatamente più briosi, complici anche degli styling inaspettati che puntano tutto sull’armonia dei colori, anche quelli più contrastanti e che probabilmente non hai ancora considerato di abbinare insieme. A darci ispirazione sono questi 5 look street style, fonte di idee (validissime) per imparare come abbinare le sneakers colorate a tutte le età.

1. Come abbinare le sneakers colorate con il denim

Con la primavera alle porte, torneranno a far breccia nei nostri cuori anche le nuance pastello. Il rosa candy, il celeste, il verde salvia e, sì, il giallo vaniglia. Proprio il colore che fa da leitmotiv in queste sneakers cool da valutare per i prossimi look. Come si abbinano? Lo styling con il denim non ci dispiace. Specialmente se si tratta di total look in cui i jeans morbidi e larghi vengono indossati en pendant con una giacca o una camicia in denim oversize. D’altronde, la coolness non ha età!

Foto Launchmetrics/Spotlight

2. Come abbinare le sneakers colorate con i pantaloni della tuta

Le sneakers verdi? Per noi, è un sì. Sono l’accento cool sui look minimali. Il dettaglio inaspettato anche nelle mise più casual. E il loro spirito urban ben si presta agli abbinamenti con i capi concepiti con animo chic. Vedere per credere questo look street style, in cui le sneakers verdi trovano spazio sotto morbidi pantaloni bianchi, al quale ruba la scena un capospalla con trapuntatura a rombi e colletto in pellicciotto. Una borsa Dior vintage conclude la mise. Degna risposta a come abbinare le sneakers colorate!

Foto Launchmetrics/Spotlight

3. Vestito bianco lungo e sneakers bianche con dettagli colorati

Vuoi osare ma non troppo, agli accenti di carattere preferisci il minimalismo del black & white. Bene, anche restare nella comfort zone dei propri look è cosa buona e giusta. Ti consigliamo allora di non optare esclusivamente per sneakers solo bianche o solo nere. Piuttosto, tanto meglio sceglierle bianche con dettagli neri (come queste firmate Adidas che trovi in foto) e con para in gomma colorata a contrasto. Queste sneakers si rivelano essere le alleate perfette dei look in cui il vestito bianco lungo decreta i canoni dell’eleganza casual chic insieme alla giacca in pelle.

Foto Launchmetrics/Spotlight

4. Il rosa con il rosso: per noi è sì

Vuoi essere veramente cool e lasciare una traccia tangibile del tuo stile? Fidati del tuo istinto e delle tue scelte in fatto di colori. Il vestito rosa lungo (sia anche uno slip dress in raso!) incontra le sneakers rosse in questo look street style perfetto per dare il benvenuto alle tendenze moda primavera 2025. Non aggiungere altri colori: nella scelta degli accessori – come la borsa, ad esempio – prediligi colori basic come il bianco o il nero.

Foto Launchmetrics/Spotlight

5. Sneakers colorate e pantaloni cargo

Perché mai rinunciare alla comodità della tuta o a quella dei pantaloni cargo? La moda primavera 2025 ci mette in guardia: l’idea di coolness secondo le it-girls passa esattamente da qui. Aspetto fondamentale dei look casual e cool è il focus sulla libertà di movimento che, tradotto in must-have, significa proprio: felpa, pantaloni cargo (oppure joggers) e sneakers colorate. Elemento non plus ultra sarà la borsa: sbizzarrisciti come desideri, in questo look street style trionfa l’animalier!

Foto Launchmetrics/Spotlight