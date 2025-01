Qualcuna si starà chiedendo se esistono davvero gli stivali da indossare a 50 anni. Domanda opportuna. Specifici per la categoria anagrafica no, ovviamente. Esistono però gli stivali comodi, ma comodi davvero, per affrontare le giornate che chiedono versatilità e le serate che pretendono eleganza. Abbiamo fatto il punto cercando di spaziare dai look casual a quelli più chic passando anche per l’espressione della coolness (perché anche di questa c’è bisogno nel nostro guardaroba!): scopri subito le migliori idee street style e le proposte shopping per i tuoi prossimi acquisti.

Gli stivali col tacco perfetti anche a 50 anni

Stivali col tacco stiletto? Sì, a 50 anni (come anche a tutte le età), se la prerogativa essenziale diventa l’altezza del tacco. Quello kitten da 5 centimetri è un valido passepartout da mattina a sera, che sfida i killer heels da 10 centimetri in su e mette pace alla nostra voglia indiscussa di eleganza. Nei look street style li ritroviamo protagonisti degli stivali a punta, sia in pelle sia in camoscio color cammello. Sperimentali con i jeans ma anche con gonne e abiti midi o mini, se vuoi dare loro tutta l’attenzione.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Vietato omettere poi gli stivali col tacco a blocco: quali, più di questi, per affrontare le giornate in cui tocca essere dinamiche e costantemente in giro? Sceglili con il gambale aderente se desideri renderli i must-have dei look con le gonne, specialmente quelle corte o al ginocchio. Per un’ulteriore dose di (meritatissima) comodità, prediligi poi gli stivali dalla punta arrotondata o squadrata.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Le idee su cui puntare ora per il tuo shopping

Voglia di shopping? Oltre ai must-have su cui puntare con i saldi invernali, anche gli stivali col tacco solleticano la nostra fantasia in fatto di prossimi look. Le tendenze scarpe della moda 2025 ci invitano ad approcciare non solo i nuovi diktat ma anche i grandi classici: pensiamo ai modelli più intramontabili, come i classici stivali dalla punta arrotondata e col tacco a blocco, che specialmente se realizzati in pelle nera diventano degli autentici passepartout. Spazio anche ai dettagli, come le texture effetto coccodrillo e i tacchi con inserti metallizzati, le borchie e le suole chunky in gomma completate da tacchi urban.

Con tacco a blocco, Max&Co. (€279)

In pelle effetto-coccodrillo e con tacco kitten, By Far (€560)

Texani con borchie e tacco a blocco, Primadonna (€89,90)

Con tacco stiletto e soletta tecnica flessibile, Bershka (€59,99)

Con tacco a blocco e punta a mandorla, Stuart Weitzman (€850)

In pelle spazzolata, Marella (€269)

Con punta arrotondata e tacco a blocco, NeroGiardini (€189,50)

Con punta squadrata e tacco kitten metallizzato, Benedetta Boroli (€675)

Cuissardes in pelle, Bata (€130)

Texani in pelle, Zara (€119)

