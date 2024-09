Di tutte le tendenze scarpe, gli stivali texani continuano a raccogliere consensi. La moda autunno 2024 ne celebra il ritorno, ma la verità è che c’è chi – tra le it-girls regine di street style – non ha mai smesso di sfoggiarli neppure d’estate. Qualche reminiscenza dei loro look ancora persiste, come nel caso dello styling dei texani con gli shorts. Eppure, avvicinandoci alla stagione autunnale, viene da chiedersi: come valorizzarli al meglio? In questo prontuario di stile ti sveliamo 5 idee moda da sperimentare subito.

1. Vestito bianco e texani neri (con giacca a contrasto)

Il fascino del black & white? Per noi, è irresistibile. Il look in foto sotto ci offre l’ispirazione necessaria per indossare gli stivali texani neri non solo con una maxi camicia ma anche con uno scamiciato o un abito midi a pieghe. Purché siano bianchi per ricreare lo stesso identico risultato cromatico. Occhi poi puntati sulla giacca, da scegliere colorata per un ulteriore contrasto. Le nuance? Con l’autunno alle porte, le it-girls puntano già sui colori del foliàge, come il verde oliva. Tuttavia, il nostro consiglio è questo: sentiti libera di giocare con i colori che più preferisci.

Foto Launchmetrics/Spotlight

2. Con gli shorts (finché il clima permette)

Ed ecco la reminiscenza estiva: abbiamo indossato gli stivali texani con gli shorts, e c’è chi tra le it-girls non ne ha ancora abbastanza. Le tendenze moda autunno 2024 ci invitano a replicare questo ensemble finché il clima sarà mite, ed è cosa buona e giusta. Sopra gli shorts, mettiti alla prova nello styling con una camicia colorata o monocromatica. Eventualmente, se le temperature cominciano ad abbassarsi, sperimenta una felpa sportiva (sì anche a quelle col cappuccio!).

Foto Launchmetrics/Spotlight

3. Gli stivali texani neri nei look total black

Anche i look total black offrono la propria benedizione ai texani. L’idea a prova di tendenze moda autunno 2024 arriva ancora una volta dallo street style, dove – come nel caso della foto sotto – i nostri stivali must-have trovano spazio sotto minigonne nere portate con maglie dolcevita e camicie oversize lasciate aperte. A proposito della camicia: ben venga sostituirla eventualmente con un capospalla, anche una biker jacket con profilature metalliche e borchie potrebbe fare al caso tuo per creare un look 50% country e 50% rock.

Foto Launchmetrics/Spotlight

4. Texani in denim e trench cammello

#Sapevatelo: il denim impazza tra le tendenze moda autunno 2024. E non solo in fatto di gonne e pantaloni, ma anche (e soprattutto) nell’universo scarpe e accessori. Non è un caso dunque se anche gli stivali texani vengono reinterpretati attraverso il denim. Come valorizzare al meglio questo diktat? Ti invitiamo a non indossarli assolutamente con i jeans: l’abbinamento denim + denim potrebbe far sì che gli stivali non siano più al centro dell’attenzione. Sì invece a un vestito bianco e a un trench cammello, tutto all’insegna del più assoluto minimalismo.

Foto Launchmetrics/Spotlight

5. Gonne di lana e stivali texani

Con l’arrivo del freddo, toccherà identificare nuove idee briose per indossare gli stivali texani con vivacità. Ed eccone una che arriva proprio dallo street style, chiamandoci a indossare i camperos con le maxi gonne di lana. Nota bene: quando diciamo “gonne di lana”, intendiamo proprio quelle dalla finitura artigianale, fatte a mano ai ferri per ridarci la sensazione (nostalgica ma piacevolissima) della vecchia coperta della nonna. E ci piacciono tantissimo!