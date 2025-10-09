In natura, il manto favoloso degli animali serve spesso come protezione e mimetizzazione. Ma nelle strade cittadine è l’esatto opposto. Le stampe audaci sono pensate per distinguersi al meglio. Leopardo, tigre, zebra e altri pattern animalier sono tornati di gran moda. Del resto, con lo stile 2010 che sta tornando alla ribalta, avvistato anche sulle passerelle di questa stagione fredda, vale la pena investire su questo motivo dal Dna super cool.

Scarpe animalier, perché ora sono una buona idea

Un trend, quello dell’animalier che, in questo momento, è letteralmente ai nostri piedi. Ebbene sì perché a essere sulla cresta dell’onda sono le scarpe in versione roarr & Co. Tra le fan di sempre c’è Kate Moss che, dagli anni ‘90 ha dato credito al mantra secondo cui l’animalier dovrebbe essere considerata alla stregua del nero. Impossibile adesso resistere al richiamo di uno dei trucchi di stile più efficaci in assoluto: outfit neutro e calzature jungle. Aggiungere un tocco grintoso al look è una mossa discretamente audace: anche diversi designer hanno fatto un passo, è il caso di dire, verso il lato selvaggio della moda.

Kate Moss. Foto Getty

Scarpe animalier, le fantasie più cool

Le stampe leopardate sono forse le più familiari, e la loro continua attualità è visibile ovunque, dalla collezione Autunno-inverno 2025/26 di Roberto Cavalli alla campagna stagionale di Net-à-Porter. Mentre sul set de Il diavolo veste Prada 2 sia Meryl Streep che Anne Hathaway, avvistate entrambe con stivaletti pitonati dal tacco a blocco, hanno (ri)lanciato la snake fever, indizio per cui vale la pena chiedersi quanto nel sequel della pellicola Andy Sachs e Miranda Priestly si influenzino a vicenda. Oltre a rettili e felini, le ultime stagioni hanno anche ampliato le opzioni, arrivando a raggiungere il livello safari: zebra, giraffa e mucca hanno conquistato i moodboard dei più modaioli. La loro popolarità nella categoria accessori può essere attribuita alla capacità di valorizzare con disinvoltura e discrezione un outfit anche molto semplice.

Roberto Cavalli A/I 2025. Foto Getty

Anne Hathaway sul set di Il diavolo veste Prada 2. Foto Getty

Meryl Streep sul set di Il diavolo veste Prada 2. Foto IPA

Conner Ives. Foto Getty

Scarpe animalier, le ballerine

Per quanto riguarda i modelli da aggiungere al carrello, ballerine e tacchi bassi manterranno il look elegante. Provatene un paio in combo a una gonna midi e romantica abbinata per contrasto a un giubbino in pelle.

Foto Getty

Scarpe animalier, gli stivali

Anche un paio di stivali o stivaletti – à la Khaite – è un’opzione vincente e Miranda Priestly approved: abbinateli a un paio di jeans, blazer e camicia con fiocco per un look da ufficio che non passa inosservato.

Foto Getty

Khaite A/I 2025. Launchmetrics/Spotlight

Scarpe animalier, le sneakers

Tra le calzature a fantasia animalesca, le sneakers sono quelle più trendy al momento. Possiamo sfoggiarle con una mini e un bel piumino morbido effetto puff.

Foto Getty

Scarpe animalier, le décolleté

Irrinunciabili, le scarpe con il tacco: almeno un paio in scarpiera deve essere animalier. Puntiamo sullo zebrato da abbinare a una gonna in pelle a matita e un golfino rassicurante che riequilibra l’audacia.

Foto Getty

Scarpe animalier, i mocassini

Anche i mocassini animalier hanno il loro perché nel donare un tocco inaspettato all’outfit. Basta un paio di blu jeans, una giacca corta in vita monocolore, un foulard al collo e il gioco è fatto. Ognuno di questi modelli si può indossare praticamente con tutto aggiungendo un pizzico di allegria all’insieme. Non lasciamo che solo le top model o le attrici si divertano.

Foto Getty

