C’erano gli anni Duemila, c’era il punk chic, c’erano le prime ballerine a punta borchiate e firmate Valentino Garavani (e chi se le scorda? Ancora oggi fanno battere il cuore!). Oggi, nel pieno delle tendenze moda autunno 2025, le scarpe con le borchie tornano a essere protagoniste più che mai, e non solo per chi di noi ha (già) un animo rock.

Assecondando la nostra voglia di sperimentare tra bijoux metallizzati, speroni e occhielli metallici, la tendenza scarpe di questa stagione ci invita a incarnare l’immagine di una donna decisa e a tratti ribelle. Perché – vedere per credere come le indossano le it-girls – un pizzico di ribellione nei nostri look non guasta mai. In questa guida alle scarpe borchiate, abbiamo incluso la nostra selezione di modelli irresistibili. Tra décolletées, mules, ballerine, mocassini e sneakers, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Le scarpe con le borchie nei look street style

Dimentichiamo l’idea della borchia aggressiva e irruente. Le protagoniste di questa stagione sono più fini, chic, persino romantiche. Minuscoli dischetti metallici impreziosiscono décolleté, micro-spike costellano mocassini da ufficio o perfetti per i tuoi look da città. L’effetto? Un mix irresistibile di grinta e glamour, ideale per chi desidera un accento di carattere senza rinunciare all’eleganza.

Osservando lo street style, noterai anche che la chiave per indossare le migliori scarpe con le borchie è il contrasto. Con pantaloni nella nuance cammello e giacca in denim, il risultato sarà cool. Con abiti dalle fantasie optical (ma anche floreali o a righe), l’effetto avrà una sfumatura più sofisticata. Se ami osare, divertiti indossando i mocassini borchiati con un tailleur, magari lasciando a vista collant colorati per creare quel mix “sbagliato” che diventerà inevitabilmente il più giusto di tutti.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping: le migliori scarpe borchiate da comprare ora

Se c’è una cosa che la moda autunno 2025 ci insegna, è che le borchie non sono più un vezzo da rockstar, ma un linguaggio di stile universale. Ognuna di noi può farle proprie: basta scegliere il modello giusto. Per le amanti dell’eleganza classica con un pizzico di audacia, le décolletées borchiate sono una scommessa sicura: immaginale con jeans a sigaretta e camicia bianca oversize, il risultato è raffinato ma mai prevedibile. Chi invece ama giocare con i contrasti troverà nelle Mary Jane borchiate la perfetta alleata. Il fascino della ragazza bon ton si trasforma grazie alle micro-borchie che, con ironia e libertà, trovano spazio sotto gonne plissettate, minidress o pantaloni cropped. Infine, se preferisci una scarpa solida, decisa, ma sempre chic, punta su ballerine o mocassini.

Le proposte shopping che abbiamo selezionato per te oscillano tra il classico e l’audace: pelle nera lucida, punte quadrate, dettagli metallici. Hai una vena sportiva? Opta per le sneakers con le borchie. Cool, con quel tocco punk che non guasta mai.

Mocassini in pelle con micro-borchie, Cult (€139)

Ballerine borchiate con cinturino Mary Jane, Souliers Martinez, su MyTheresa (in sconto a €316)

Sneakers brogue con borchie, Noir Kei Ninomiya, su MyTheresa (€420)

Mocassini con occhielli metallici e borchie, Gioseppo, su Zalando (€74,95)

Mule borchiate a punta e con tacco stiletto, Stand Studio, su Zalando (in sconto a €179,99)

Décolletées con maxi cinturino Mary Jane e tacco kitten, By Byblos, su Miriade (€69,90)

Ballerine arricciate con borchie rotonde, H&M (€34,99)

Mocassini in pelle con borchie, Tory Burch, su Luisaviaroma (in sconto a €235)

Sneakers Mary Jane con borchie, Vans, su Luisaviaroma (€105)

Brogues in pelle con frangia bijou, Max&Co. (€259)