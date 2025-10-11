C’erano gli anni Duemila, c’era il punk chic, c’erano le prime ballerine a punta borchiate e firmate Valentino Garavani (e chi se le scorda? Ancora oggi fanno battere il cuore!). Oggi, nel pieno delle tendenze moda autunno 2025, le scarpe con le borchie tornano a essere protagoniste più che mai, e non solo per chi di noi ha (già) un animo rock.
Assecondando la nostra voglia di sperimentare tra bijoux metallizzati, speroni e occhielli metallici, la tendenza scarpe di questa stagione ci invita a incarnare l’immagine di una donna decisa e a tratti ribelle. Perché – vedere per credere come le indossano le it-girls – un pizzico di ribellione nei nostri look non guasta mai. In questa guida alle scarpe borchiate, abbiamo incluso la nostra selezione di modelli irresistibili. Tra décolletées, mules, ballerine, mocassini e sneakers, c’è solo l’imbarazzo della scelta.
Le scarpe con le borchie nei look street style
Dimentichiamo l’idea della borchia aggressiva e irruente. Le protagoniste di questa stagione sono più fini, chic, persino romantiche. Minuscoli dischetti metallici impreziosiscono décolleté, micro-spike costellano mocassini da ufficio o perfetti per i tuoi look da città. L’effetto? Un mix irresistibile di grinta e glamour, ideale per chi desidera un accento di carattere senza rinunciare all’eleganza.
Osservando lo street style, noterai anche che la chiave per indossare le migliori scarpe con le borchie è il contrasto. Con pantaloni nella nuance cammello e giacca in denim, il risultato sarà cool. Con abiti dalle fantasie optical (ma anche floreali o a righe), l’effetto avrà una sfumatura più sofisticata. Se ami osare, divertiti indossando i mocassini borchiati con un tailleur, magari lasciando a vista collant colorati per creare quel mix “sbagliato” che diventerà inevitabilmente il più giusto di tutti.
Shopping: le migliori scarpe borchiate da comprare ora
Se c’è una cosa che la moda autunno 2025 ci insegna, è che le borchie non sono più un vezzo da rockstar, ma un linguaggio di stile universale. Ognuna di noi può farle proprie: basta scegliere il modello giusto. Per le amanti dell’eleganza classica con un pizzico di audacia, le décolletées borchiate sono una scommessa sicura: immaginale con jeans a sigaretta e camicia bianca oversize, il risultato è raffinato ma mai prevedibile. Chi invece ama giocare con i contrasti troverà nelle Mary Jane borchiate la perfetta alleata. Il fascino della ragazza bon ton si trasforma grazie alle micro-borchie che, con ironia e libertà, trovano spazio sotto gonne plissettate, minidress o pantaloni cropped. Infine, se preferisci una scarpa solida, decisa, ma sempre chic, punta su ballerine o mocassini.
Le proposte shopping che abbiamo selezionato per te oscillano tra il classico e l’audace: pelle nera lucida, punte quadrate, dettagli metallici. Hai una vena sportiva? Opta per le sneakers con le borchie. Cool, con quel tocco punk che non guasta mai.