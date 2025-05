Non accettava la fine della relazione con Martina Carbonaro. E per questo l’avrebbe uccisa. Alessio Tucci, 18enne incensurato di Afragola, è crollato nella notte davanti alle domande degli inquirenti, confessando l’omicidio della 14enne ex fidanzata.

Alessio Tucci incastrato dalle telecamere

Il padre muratore, la madre casalinga. Lui, Alessio Tucci, lavorava saltuariamente insieme al papà. Sarebbe stato un video tratto dalle telecamere di sorveglianza installate nei pressi dello stadio Moccia di Afragola a incastrarlo. Un video in cui si vedono gli ex fidanzati entrare all’interno dell’abitazione dismessa dell’ex custode dell’impianto sportivo e dalla quale, dopo qualche ora, esce solo lui. Sottoposto alla visione delle immagini Tucci avrebbe confessato il femminicidio rivelando di aver nascosto il cadavere in un mobile nella casa abbandonata. «Era provato – riferisce a Rai News il suo avvocato Mario Mangazzo -. Ha riferito di aver commesso l’omicidio in un momento di rabbia, per gelosia».

L’ultimo post di Alessio su TikTok

Come riporta il Messaggero, appena cinque giorni fa Alessio Tucci scriveva sul suo profilo TikTok: «Domani il Napoli al 99% vincerà il suo quarto scudetto, ma quanto sarebbe stato bello festeggiarlo con la persona che ti manca attualmente». Sul suo profilo scorre l’immagine della città di Napoli in festa per il tricolore e un utente commenta le sue parole: «La mia ex mi ha lasciato tre giorni prima della partita e già mi manca». Frase alla quale Tucci risponde: «Capisco…».

Anche Tucci ha partecipato alle ricerche di Martina

La scomparsa di Martina è stata denunciata dalla madre la sera dei 26 maggio. Subito sono scattate le ricerche, condotte dai Carabinieri e coordinate dalla Procura di Napoli Nord e dalla Prefettura di Napoli, alle quali hanno partecipato familiari, conoscenti e, secondo quanto riferito dalla madre della vittima e da una testimone, anche Tucci e il padre di lui. «Erano in macchina, Alessio sembrava normale, normalissimo», ha detto la testimone.

La madre di Martina: «Voglio solo giustizia»

«Io voglio solo giustizia». A dirlo è la madre di Martina Carbonaro. E a chi le chiede se i genitori di Alessio Tucci l’abbiano contattata, la donna risponde: «No, i genitori di lui non si sono fatti sentire e non li voglio neanche sentire».