Telefono Azzurro ha lanciato un allarme che riguarda i bambini scomparsi in Italia. Solo nel primo semestre del 2024 sono state registrate nel nostro Paese 11.694 denunce di scomparsa, con una media giornaliera di 64 casi. La maggioranza delle denunce riguarda minori di età inferiore ai 18 anni, che rappresentano il 69,6% dei casi (8.143).

L’allarme di Telefono Azzurro

È preoccupante la fotografia contenuta nel dossier di Telefono Azzurro presentato al convegno «I bambini invisibili». Solo nei primi sei mesi del 2024 sono oltre 10mila i bambini scomparsi. Sotto il profilo della cittadinanza il 57% delle segnalazioni ha riguardato cittadini stranieri, mentre il 43% ha coinvolto cittadini italiani. Tra i minori stranieri scomparsi (5.773 casi), il fenomeno riguarda in modo preponderante i maschi (88%). I ritrovamenti risultano più frequenti tra le femmine (58,1%) e la fascia d’età più colpita è quella tra i 16 e i 17 anni, che rappresenta oltre il 70% dei casi.

Perché i bambini scompaiono

«Il fenomeno dei bambini scomparsi ha assunto proporzioni allarmanti, come dimostrano i dati internazionali e quelli relativi all’Italia che raccogliamo in questo Dossier, frutto di un presidio costante di Telefono Azzurro rispetto a questo tema, attraverso la helpline del 116.000, attiva 24 ore su 24 7 giorni su 7 e connessa con il network europeo di Missing Children Europe», ha affermato Ernesto Caffo, Presidente di Telefono Azzurro. Molti bambini fuggono da guerre, povertà e catastrofi naturali e, se non accompagnati, rischiano di finire vittime dello sfruttamento e della tratta o di subire abusi durante il viaggio.

La scomparsa dei bambini per motivi familiari

Ma sono sempre più numerosi, in Italia, anche i casi di scomparsa e di fuga da casa per situazioni familiari complesse o per condizionamenti sociali. Questi fattori agiscono in maniera negativa, complice anche la spinta che strumenti e canali digitali invasivi danno, influendo in maniera drammatica sulle personalità psicologicamente fragili di bambini e adolescenti.

Il numero da chiamare

Dal 25 maggio 2009, in occasione della prima Giornata Internazionale dei Bambini Scomparsi, è attivo in Italia il numero 116.000, conosciuto come Numero Unico Europeo per i Minori scomparsi. In Italia questo servizio è gestito da Telefono Azzurro, su incarico del Ministero dell’Interno. È bene chiamare il 116.000 per segnalare la scomparsa, l’avvistamento o il ritrovamento di un bambino o di un adolescente italiano o straniero, nel Paese di appartenenza o in un altro Stato europeo.