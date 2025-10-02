«Ciccione», «Cicciobomba», Nano», «Secca», «Brutto»: insulti che spesso iniziano in famiglia e si allargano agli amici, alla scuola, per poi dilagare sui social e assumere dimensioni abnormi. Come la sofferenza che creano.

La Giornata nazionale contro il body shaming è il 16 maggio

Ora contro il body shaming, forma di bullismo sempre più diffuso, arriva un segnale culturale concreto: il Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge che istituisce ufficialmente la Giornata nazionale contro la denigrazione dell’aspetto fisico delle persone. La data scelta è il 16 maggio, mentre il colore simbolo sarà il fucsia, colore che rappresenta il dinamismo e l’evoluzione personale che conduce all’affermazione di sé. La brutta, pessima abitudine a denigrare, criticare e umiliare qualcuno per il suo aspetto fisico attraverso insulti e scherno (tra i casi più celebri, Serena Williams, Adele, Nicola Coughlan, Ariana Grande e, da noi, Jolanda e Ambra Angiolini, Arisa e, da ultimo, l’attrice Sarah Toscano), è una vera e propria forma di violenza verbale e psicologica, che può avere un effetto devastante sulle persone influenzandone autostima, salute mentale e relazioni sociali.

Il body shaming non è un reato specifico

Di per sé, il body shaming, come il bullismo, non è un reato specifico, ma le condotte offensive che lo costituiscono possono integrare altri reati, come la diffamazione, l’ingiuria, la minaccia, lo stalking o la violenza privata, specialmente se compiuti online o con intenti ripetuti e dannosi. Proprio come i comportamenti degli haters. Se poi il body shaming assume forme tali da minare la reputazione altrui, creare un clima di vessazione continua o intimorire, può avere rilevanza penale e portare a sanzioni.

La Giornata nazionale contro il body shaming è anche il frutto di una nuova sensibilità

La sensibilità insomma sta cambiando. Qualche giorno fa la Cassazione ha confermato la condanna pronunciata dalla Corte d’Appello di Venezia nei confronti di un uomo che insultava ripetutamente la figlia: «Cicciona, fai schifo!», diceva il padre a sua figlia. Il disprezzo manifestato da quell’uomo per le condizioni fisiche della bimba di undici anni, è stato quindi condannato dai giudici, che hanno mostrato chiaramente una nuova attenzione e sensibilità verso le violenze psicologiche, verbali e nei comportamenti, all’interno dell’ambiente domestico.

Ancora prima, a marzo 2024 il Tribunale di Verona aveva condannato un padre di origine tunisina a quattro anni e quattro mesi di reclusione per maltrattamenti al figlio di 8 anni a cui dava del ciccione, costringendolo a digiunare per il Ramadan, pratica che il Corano prevede cominci a 12-15 anni.

Il body shaming nasce a casa

È infatti tra le pareti di casa, prima di tutto, che si manifesta il body shaming, una vera e propria forma di bullismo, dove l’accento è sulla denigrazione e la critica del corpo con l’accusa di essere diversi. Un fenomeno odioso che viene poi amplificato dai sociali media, dove gli insulti avvengono in forma anonima.

La legge conta, ma non basta

Ma basta una legge per far cambiare i comportamenti e diffondere la cultura del rispetto? «La legge è importante perché rappresenta un segnale culturale e civile: il primo passo per riconoscere il problema, quindi organizzare campagne di sensibilizzazione e prevenzione attraverso i media, le scuole, gli enti del terzo settore» spiega Martina Semenzato, prima firmataria del disegno di legge, presidente della Commissione d’inchiesta sul femminicidio nonché ogni forma di violenza di genere. «Le scuole e le famiglie prima di tutto sono chiamate a partecipare a momenti di riflessione e studio sulle discriminazioni fisiche e le conseguenze sulla salute delle persone. Coinvolgere le famiglie è un aspetto fondamentale per creare finalmente una cultura del rispetto. È proprio in ambito domestico che avviene la prima forma di denigrazione sul proprio corpo. Èd è lì che si formano le basi culturali delle giovani donne e uomini di domani».

Manca ancora l’educazione all’affettività

La giornata simbolica ha il suo valore, ma gli interventi non si devono fermare qui. La cultura del rispetto, su cui si fonda la lotta al body shaming, nasce da un’educazione all’affettività di cui ancora in Italia non vediamo traccia. Oltre quindi a sensibilizzare sulle conseguenze del body shaming – dalla depressione ai disturbi alimentari e all’isolamento sociale – serve anche un impegno concreto sull’educazione all’affettività, rispetto delle differenze e sostegno psicologico a ragazzi e famiglie. Servono anche regole chiare per media e social. Da tempo si chiede infatti l’abolizione dell’anonimato, dietro cui si nascondono gli haters.