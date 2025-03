Donna Moderna lancia la seconda edizione di Libere e Uguali. Per una nuova idea di parità, un progetto che mira a costruire un futuro più equo e rispettoso delle donne. Lo scorso anno siamo partite da una domanda: «Quanto siamo davvero libere?». Per questo abbiamo cominciato dai fondamentali, cioè i diritti che ancora ci mancano, per stilare una Road Map con 25 proposte contro la cultura delle disuguaglianze e della violenza di genere che abbiamo consegnato al Governo.

Il nostro progetto a favore dei diritti delle donne

Quest’anno vogliamo tramutare alcune di quelle proposte in azioni concrete. Come? Lavorando su quattro pilastri: lotta agli stereotipi, per abbattere retaggi e condizionamenti che più o meno consapevolmente ancora si annidano nel nostro modo di pensare, parlare, agire e che inchiodano le donne a ruoli predefiniti; educazione all’affettività, per insegnare fin da piccoli a entrare in contatto con le proprie emozioni, rispettando anche quelle degli altri; indipendenza economica e genitorialità condivisa, per garantire a uomini e donne pari opportunità nel lavoro e supportare le madri lavoratrici; contrasto alla violenza e ruolo dei media, per responsabilizzare i professionisti dell’informazione a una cultura rispettosa della donna. La durata e la struttura del progetto, che continuerà ad avvalersi della collaborazione scientifica dell’Università degli Studi di Milano, saranno le stesse dell’anno scorso: 9 mesi, 4 sondaggi realizzati con Swg, 4 tavole rotonde a cui parteciperanno associazioni, psicologi, scrittori, docenti, avvocati, pedagogisti e un grande evento finale il 25 novembre, in cui presenteremo una campagna sociale sugli stereotipi e un report che raccoglierà le riflessioni e gli spunti emersi dai nostri incontri per costruire una società che sia davvero dalla parte delle donne. Seguici! Sarà un cammino importante, da fare insieme.

Segna in agenda e vieni a parlare con noi di stereotipi e diritti che ancora ci mancano

Primo appuntamento il 12 marzo alle 9.30 nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Milano, partner scientifico dell’iniziativa, per parlare di stereotipi, emozioni e diritti che ancora ci mancano. Con noi, per commentare il primo dei quattro sondaggi affidati a Swg, tanti ospiti interessanti: l’attrice e regista Carolina de’ Castiglioni, la sessuologa Chiara Gregori, la divulgatrice linguistica Laura Nacci, le scrittrici Lidia Ravera e Giulia Muscatelli, Virginia Stagni, una delle top manager italiane under 35, Federica Salamino, una ragazza con una storia speciale e la cantante Francesca Michielin che per tutte noi farà una performance live.

Non mancare, partecipare all’evento è semplice e gratuito. Basta iscriversi qui.

Unisciti a noi per far sentire la tua voce. Ti aspettiamo!

Con la collaborazione scientifica di Università degli Studi di Milano

Partner: Generali