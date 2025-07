In un contesto di forti tensioni geopolitiche, la figura di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per la situazione dei diritti umani nei Territori palestinesi, è tornata al centro dell’attenzione. Recentemente, la giurista italiana è stata oggetto di sanzioni da parte degli Stati Uniti, decisione che ha provocato un’ondata di reazioni tra l’opinione pubblica, il mondo accademico e la società civile. Accanto alle polemiche, è partita una mobilitazione che punta in alto: la proposta di assegnarle il Premio Nobel per la Pace.

Le sanzione degli Usa a Francesca Albanese

La decisione delle autorità statunitensi ha sollevato ampie critiche. La motivazione formale alla base delle sanzioni sarebbe il presunto supporto fornito da Albanese alle indagini della Corte penale internazionale nei confronti di cittadini statunitensi e israeliani. Un’accusa che la relatrice ha respinto con fermezza, definendo inaccettabile il tentativo di ostacolare il lavoro di monitoraggio e denuncia delle violazioni dei diritti umani.

La reazione della giurista

Il clima di pressione internazionale non ha, però, intaccato l’impegno della giurista, che ha ribadito la volontà di proseguire la propria attività in difesa dei civili palestinesi. La reazione di solidarietà che si è attivata immediatamente sui social e attraverso iniziative pubbliche ha mostrato quanto la sua figura sia ritenuta credibile e autorevole da una parte significativa della società civile internazionale.

La petizione per il premio Nobel per la Pace

A sostegno del lavoro di Albanese è stata avviata una petizione popolare per la sua candidatura al Premio Nobel per la Pace. La raccolta firme, intitolata «Siamo farfalle», ha superato le 52mila adesioni e continua a crescere. A firmarla non solo semplici cittadini, ma anche personalità note del mondo accademico, della cultura, del giornalismo, della politica e dello spettacolo. Tra i primi sostenitori figurano lo storico Alessandro Barbero, il giornalista Nico Piro, la costituzionalista Alessandra Algostino, la giornalista Nancy Porsia e l’attivista Patrick Zaki, che ha voluto diffondere l’iniziativa attraverso i propri canali social. Le adesioni, inoltre, arrivano da diversi ambiti: dal teatro alla diplomazia, dal giornalismo impegnato all’università.

Chi ha promosso l’iniziativa

A promuovere l’iniziativa sono state alcune esponenti della società civile e del mondo politico. Tra queste, sindacaliste, attiviste per l’ambiente, rappresentanti del mondo dell’associazionismo e della cultura. Il nome della campagna riprende una citazione da uno scritto di Albanese, simbolo di fragilità ma anche di determinazione nel resistere. L’elenco dei firmatari è lungo e articolato. Spiccano nomi come l’ex diplomatico Enrico Calamai, primo a lanciare l’idea del Nobel; il cantautore Setak; gli attori Massimo Dapporto e Valentina Carnelutti; la sceneggiatrice Silvia Scola; registi, giornalisti, scrittori come Massimo Carlotto e Alessandro Robecchi, docenti e studiosi tra cui Piero Bevilacqua e Angelo d’Orsi. Non mancano esponenti politici, tra ex parlamentari, eurodeputati e rappresentanti di movimenti pacifisti e della sinistra europea.

Il dibattito sul caso di Francesca Albanese

L’attenzione verso la candidatura di Albanese si inserisce in un dibattito più ampio sulla legittimità delle pressioni esercitate contro i funzionari delle Nazioni Unite che svolgono ruoli di controllo e denuncia in contesti di conflitto. Il suo operato, in particolare, si è distinto per un approccio critico verso l’occupazione militare israeliana e per il costante richiamo al rispetto del diritto internazionale. La vicenda Albanese evidenzia anche il conflitto tra la tutela dei diritti fondamentali e le logiche geopolitiche. Le sanzioni imposte dagli Stati Uniti sollevano interrogativi non solo sul piano giuridico, ma anche su quello etico e politico: possono i rappresentanti di organismi internazionali indipendenti essere oggetto di misure punitive per aver adempiuto ai loro compiti? Il dibattito è destinato a proseguire.

Albanese: «Sanzioni Usa violano la mia immunità Onu»

Albanese ha dichiarato che le sanzioni impostele da Washington a seguito delle sue critiche alla posizione della Casa Bianca su Gaza costituiscono una «violazione» della sua immunità. L’esperta Onu ha rilasciato queste dichiarazioni durante la sua visita a Bogotà, in Colombia, quasi una settimana dopo l’annuncio delle sanzioni da parte del segretario di Stato americano Marco Rubio che ha definito il suo operato «parziale e malizioso». «È una misura molto seria. Non ha precedenti. E la prendo molto seriamente – ha detto -. Si tratta di una chiara violazione della Convenzione Onu sui privilegi e le immunità, che protegge i funzionari delle Nazioni Unite, compresi gli esperti indipendenti, dalle parole e dalle azioni intraprese nell’esercizio delle loro funzioni».

L’intervento delle Nazioni Unite

Le Nazioni Unite hanno esortato gli Usa a revocare le sanzioni contro Albanese, insieme a quelle contro i giudici della Corte penale internazionale. Anche l’Ue si è espressa contro le sanzioni che la relatrice Onu deve affrontare, aggiungendo di «sostenere fermamente il sistema delle Nazioni Unite per i diritti umani».

