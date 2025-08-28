Domenica 7 settembre 2025, il cielo ci regalerà uno spettacolo mozzafiato. Si tratta della seconda e ultima eclissi lunare totale dell’anno, un fenomeno affascinante che sarà perfettamente visibile da tutta Italia. Ma non sarà un’eclissi qualunque: la luna apparirà più grande, più luminosa e color rosso fuoco.

La luna rosso sangue

L’eclissi lunare totale si verifica quando la Terra si interpone perfettamente tra il sole e la luna. In quel momento, la luna entra completamente nel cono d’ombra del nostro pianeta e scompare alla vista. Ma invece di sparire del tutto, si tingerà di un intenso rosso sangue, effetto del fenomeno chiamato Rayleigh scattering. Questo fenomeno è causato dalla rifrazione della luce solare attraverso l’atmosfera terrestre, che filtra i colori freddi e lascia passare solo quelli caldi, direzionandoli sulla luna, proprio come accade al tramonto.

Eclissi del 7 settembre: cosa vedremo dall’Italia

Per l’Italia si tratterà di una delle eclissi più belle e favorevoli degli ultimi anni. Sarà infatti visibile a occhio nudo, senza bisogno di strumenti, ma soprattutto la luna sorgerà già eclissata, regalando uno scenario suggestivo sin dal tramonto.

Gli orari da ricordare (ora italiana)

17:28 – Inizio dell’eclissi di penombra (non visibile, la luna è ancora sotto l’orizzonte)

18:28 – Inizio parziale (ancora invisibile)

19:30 – Inizio della fase di eclissi totale, la luna sorgerà già immersa nell’ombra. A seconda della città, potrebbe essere visibile qualche minuto prima o dopo

20:10-20:12 – Picco dell’eclissi: la luna sarà completamente rossa e ben visibile, ormai più alta sull’orizzonte

20:53 – Termine della fase di totalità: la luna inizierà lentamente a tornare al suo colore naturale

21:57 – Termine dell’eclissi parziale

22:55 – Termine dell’eclissi di penombra

Come osservare l’eclissi al meglio

Non servono telescopi né occhiali speciali: basta alzare gli occhi al cielo, preferibilmente da un luogo con visuale libera verso Est, dove sorge la luna. Chi vive in città, può recarsi in un parco, su una terrazza o vicino a una zona collinare. Ancora meglio se vi trovate al mare: lo spettacolo della luna rossa che si riflette sull’acqua è impareggiabile. E se il cielo è nuvoloso? Niente paura. Il team del Virtual Telescope Project trasmetterà l’evento in diretta streaming, a partire dalle 19:45 (ora italiana), sul canale YouTube.