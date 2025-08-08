Oltre all’atteso sciame delle Perseidi, il cielo agostano regala un plenilunio che si porta dietro un insieme di significati simbolici, culturali e spirituali. Quella che il 9 agosto illuminerà il cielo notturno con uno spettacolo mozzafiato è conosciuta nel calendario lunare tradizionale con diversi nomi che variano in base alle tradizioni. In molti paesi dell’emisfero settentrionale è considerata una luna di grande potere, associata all’abbondanza, alla protezione e alla preparazione per l’autunno.

La «Luna dello storione»

I nomi dati alla luna piena di agosto variano da cultura a cultura. Quello più comunemente adottato è di «Luna dello storione». Le origini risalgono a migliaia di anni fa dalle tribù Algonchine nordamericane dei Grandi Laghi e del Lago Champlain che in questo periodo dell’anno approfittavano delle condizioni ideali per pescare grandi storioni. Ma dietro questo nome si nasconde una simbologia più profonda: secondo la leggenda, gli spiriti dell’acqua si risvegliavano durante questa luna, guidando i pescatori più esperti verso le zone più ricche di pesce, in cambio di offerte simboliche come pietre, piume o cibo gettate nell’acqua.

La luna del raccolto nella tradizione europea

In molte tradizioni europee, agosto è il periodo del raccolto del grano, il tempo di mietere ciò che si è seminato nei mesi precedenti: da qui un altro nome, quello di «Luna del grano» o «Corn Moon», in alcune varianti anglosassoni. Era una luna di gratitudine e abbondanza, e le famiglie si riunivano per condividere il cibo e ringraziare la terra. Si tramandava che raccogliere le ultime spighe sotto la luce di questa luna avrebbe assicurato prosperità per l’inverno. In alcune zone dell’Europa orientale, le donne intrecciavano ghirlande di erbe e cereali da lasciare essiccare sotto la luna, credendo che acquisissero poteri protettivi per la casa.

Luna d’agosto e mondo celtico

Nel mondo celtico, la Luna di agosto si collega al sabbat di Lughnasadh (Lammas), la festa del primo raccolto. Le popolazioni celtiche credevano che durante questa luna il Dio Lugh, signore della luce e delle arti, morisse simbolicamente per lasciare spazio all’autunno e al ciclo del raccolto. Si raccontava che ogni agosto, Lugh sfidasse l’oscurità nei cieli e che la luna piena fosse il suo scudo lucente. Durante le notti di plenilunio si celebravano riti di fertilità, si accendevano fuochi cerimoniali, si danzava nei campi e si offriva il primo pane dell’anno alle divinità della natura.

Mitologia greca e plenilunio agostano

Anche nella mitologia greca, il plenilunio di agosto aveva un’aura sacra: si credeva che Selene, dea della Luna, percorresse il cielo su un carro d’argento trainato da cavalli bianchi, osservando gli umani e sussurrando sogni profetici agli innamorati. La notte di luna piena era considerata un momento in cui il velo tra mondi si assottigliava, e i sogni lunari potevano contenere messaggi divini. In alcune versioni, Selene si innamorò di un pastore mortale, Endimione, e lo visitava ogni luna piena per baciarlo nel sonno. Per questo, si diceva che le notti di agosto fossero ideali per invocare l’amore eterno e ricevere visioni sul proprio destino sentimentale.

Spiritualità moderna e riti neopagani

In epoche più recenti, soprattutto nei riti neopagani e spiritualità moderna, la luna piena di agosto viene celebrata con cerimonie di rilascio, meditazioni collettive, bagni di luna e l’uso di cristalli (come l’ametista, la pietra di luna o il quarzo trasparente), ritenuti più potenti se esposti alla luce lunare. È anche il momento ideale per raccogliere erbe magiche come lavanda, artemisia, camomilla e salvia, che secondo la tradizione hanno poteri amplificati sotto questa luna.

