Anna Madaro, 35enne attrice e content creator tarantina, racconta di essere finita a sua insaputa su un forum per adulti. Un caso che ricorda da vicino quello del gruppo Facebook «Mia Moglie», dove migliaia di utenti postavano foto delle rispettive compagne, anche senza consenso, in cerca di approvazione e commenti da parte degli altri membri.

Sul forum immagini, video e storie di Anna Madaro

L’amara scoperta di Madaro, nota al grande pubblico per aver fatto parte del collettivo YouTube Nirkiop, è arrivata grazie al messaggio di una follower, che l’ha avvisata di aver trovato sue immagini su un forum per adulti attivo su WordPress (e già segnalato in passato alla polizia postale). Inizialmente Madaro pensava a un virus, ma dopo aver ricevuto il link ha scoperto che quel materiale copriva tre anni della sua vita pubblica: «Foto, video, storie e screenshot di live dati in pasto a chiunque con commenti a dir poco schifosi e pericolosi», ha scritto l’attrice.

Le immagini, secondo quanto riferito dall’attrice, erano accompagnate da commenti inquietanti: «Ma questa non ha una cam in casa da provare ad hackerare?», «Se la incontrassi per strada…», «Se sapessi dove abita…». Nel forum anche foto di «tantissime donne normali, ignare che la loro immagine fosse stata postata su un sito per adulti», incluse potenzialmente minorenni. I commenti, ha denunciato Madaro, erano «al limite del vomito, violenti e descrivevano per filo e per segno ciò che farebbero a tali donne».

La denuncia alle autorità

Madaro si è rivolta alle autorità presentando denuncia alla Questura di Taranto, con l’obiettivo di far rimuovere i contenuti e fermare questa violenza virtuale. Via social ha esortato chiunque si trovi in situazioni simili a «denunciare, segnalare, condividere», poiché non è accettabile «voltare la faccia o chiudere gli occhi, perchè queste donne non sanno di essere vittime e che le loro immagini vengano usate in quella maniera schifosa».