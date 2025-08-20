La moda del ciuccio per adulti, nata in Cina, si è diffusa via social conquistando anche celebrità come il calciatore Neymar. Viene usato come strumento anti-stress, ma i rischi per la salute fisica e mentale non sono pochi

L’uso del ciuccio da parte degli adulti è fra le ultime stramberie diventate virali sui social. Nata in Cina, questa pratica si è diffusa rapidamente negli Stati Uniti e in Brasile attraverso piattaforme come TikTok. Gli utilizzatori fanno del ciuccio un ritrovato strumento di rilassamento, ma secondo gli esperti questa moda non è priva di conseguenze negative per il corpo e la mente.

Il trend del ciuccio per adulti, dalla Cina al Brasile

Il fenomeno del ciuccio per adulti nasce in Cina, con alcune piattaforme di social media come Rednote che pubblicano video di adulti che usano i loro ciucci. I modelli, più grandi di quelli destinati ai neonati e spesso decorati con colori e brillantini, si sono trasformati in un business, con negozi online che dichiarano vendite superiori a 2000 pezzi al mese. Dalla Cina la tendenza è approdata negli Stati Uniti, dove video virali hanno trovato grande risonanza su TikTok. Anche in Brasile il fenomeno si è diffuso e ha coinvolto personaggi noti come il calciatore Neymar.

Una regressione all’infanzia per recuperare calma e sicurezza

Gli adulti che utilizzano il ciuccio rivendicano benefici come la riduzione dello stress da lavoro e il miglioramento del sonno, alcuni sostengono che questo strumento infantile li aiuti a gestire meglio l’ansia, a concentrarsi, perfino a smettere di fumare. Alla base vi sarebbe un ritorno a una sensazione di sicurezza infantile. Come ha spiegato la psicologa brasiliana Mariane Pires Marchetti al quotidiano O Globo: «L’uso del ciuccio da parte di giovani e adulti è un esempio di come il corpo e la mente cerchino rapidi meccanismi di autoregolazione di fronte al sovraccarico emotivo. È un ritorno simbolico all’infanzia, quando la suzione rappresentava sicurezza e calma».

I rischi per la salute del ciuccio per adulti

Se i benefici percepiti hanno reso la tendenza popolare, i rischi per la salute non sono trascurabili. Dentisti e medici sottolineano i possibili danni a lungo termine a livello orale: dolore mandibolare, problemi di masticazione, cambio della posizione dei denti. Secondo Tang Caomin, dentista di Chengdu: «I venditori minimizzano intenzionalmente i potenziali danni alla bocca dei clienti causati dai ciucci». Inoltre, l’uso durante il sonno può esporre a pericoli di soffocamento o crisi respiratorie.

Gli aspetti psicologici: infantilizzazione e regressione

Accanto ai rischi fisici, psicologi e specialisti mettono in guardia sui risvolti mentali della pratica. Alcuni ritengono che il ricorso al ciuccio rappresenti un fenomeno di regressione, cioè il ritorno a comportamenti infantili come meccanismo di difesa dallo stress. Zhang Mo, psicologo di Chengdu, ha spiegato: «La vera soluzione non è trattarsi come bambini, ma affrontare la sfida direttamente e risolverla».

L’altra faccia della medaglia: l’adultizzazione dei minori

Nel dibattito brasiliano, il tema si intreccia anche con la questione dell’“adultizzazione” dei minori e con la popolarità di altri fenomeni come le bambole “baby reborn”, che accentuano ulteriormente il confine sfumato tra infanzia e vita adulta.