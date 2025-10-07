La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale: la diffusione di contenuti esplicitamente sessuali acquistati su piattaforme a pagamento, senza il consenso del soggetto ritratto, costituisce reato. Anche se i contenuti sono stati condivisi inizialmente con l’autorizzazione dell’interessato in un contesto privato e ristretto, ogni ulteriore condivisione al di fuori di quel perimetro rappresenta una violazione della privacy e configura il reato di diffusione illecita di materiale sessualmente esplicito, comunemente noto come revenge porn.

Il caso giudiziario di Pavia

La vicenda che ha portato alla pronuncia della Cassazione si è svolta tra il febbraio e l’ottobre del 2021, in un periodo segnato dalle restrizioni sanitarie causate dal Covid-19. La protagonista è una donna che aveva aperto un profilo su Onlyfans, una piattaforma online a pagamento dove pubblicava contenuti personali a sfondo sessuale, accettando la visualizzazione da parte di due amici. Questo scambio avveniva in un contesto definito e consensuale: una relazione triangolare digitale, chiusa all’esterno. Tuttavia, uno dei due uomini ha successivamente inviato un video esplicito della donna, in cui era ritratta in un atto intimo, a una persona esterna al gruppo. Questo passaggio, avvenuto senza autorizzazione, ha determinato il superamento dei limiti del consenso originario.

Dalla querela alla sentenza di primo grado

La donna, venuta a conoscenza della diffusione non autorizzata, ha sporto querela il 12 novembre dello stesso anno. La procura di Pavia ha, quindi, chiesto il rinvio a giudizio dell’uomo coinvolto, accusandolo di aver diffuso il video senza il necessario consenso. L’imputato ha scelto di procedere con rito abbreviato, ottenendo una condanna dal gup a cinque mesi e dieci giorni di reclusione, una multa di 2.400 euro e il risarcimento dei danni, da quantificarsi in sede civile. La sentenza è stata emessa in primo grado e accolta come un passo importante nel riconoscimento dei diritti delle vittime di abusi digitali.

L’intervento della Corte d’Appello

La situazione ha, però, preso una piega diversa in secondo grado. La Corte d’Appello di Milano, il 17 ottobre 2024, ha riformato la decisione precedente, sostenendo che la querela fosse stata presentata troppo tardi. Secondo i giudici, il momento decisivo da cui calcolare i termini per la denuncia non era la diffusione non autorizzata del video, bensì il giorno in cui la donna aveva inviato per la prima volta il contenuto all’amico, ovvero il 2 febbraio 2021. Tale interpretazione ha portato all’annullamento della condanna per revenge porn a causa di un vizio procedurale legato alla tempistica.

Il chiarimento definitivo della Cassazione

La Corte di Cassazione, interpellata in ultima istanza, ha ribaltato l’impostazione dell’Appello. Secondo i giudici della quinta sezione penale, il reato di revenge porn si consuma nel momento in cui il materiale esce dal contesto limitato e concordato. In altre parole, non è rilevante la data dell’invio iniziale tra le persone coinvolte nel rapporto ristretto, ma il momento in cui il video è stato condiviso con un soggetto esterno, senza il consenso della persona ritratta. Questa interpretazione rimette al centro la tutela della sfera personale e intima, rafforzando la protezione legale nei confronti di chi subisce la diffusione non autorizzata di contenuti sensibili.

Le implicazioni per le piattaforme digitali

La sentenza apre anche a riflessioni più ampie sul funzionamento delle piattaforme digitali dove vengono venduti o scambiati contenuti personali. La Cassazione ha chiarito che, anche in questi contesti, il consenso all’uso del materiale si limita alla visualizzazione da parte del singolo acquirente. Non è consentita la condivisione o la registrazione del contenuto, operazione che, nella vicenda in questione, è avvenuta attraverso la tecnica dello screen recording. La piattaforma in uso, come evidenziato dalla sentenza, non prevede la possibilità di scaricare i file ricevuti, a ulteriore dimostrazione della volontà di mantenere riservato il contenuto.

Il principio giuridico sancito

L’aspetto centrale della pronuncia è il riconoscimento del consenso come elemento circoscritto. Il fatto che un contenuto venga acquistato o visualizzato all’interno di un ambiente digitale chiuso non implica la libertà di ridistribuirlo. La diffusione a terzi, in assenza di un nuovo e specifico consenso, equivale a un atto lesivo della dignità e della riservatezza della persona. Il reato, dunque, non riguarda solo la vendetta tra ex partner o la diffusione su larga scala, ma anche la condivisione isolata, se avvenuta al di fuori del patto originario.