Per la prima volta in Italia, medici e professionisti della salute mentale potranno accedere a un corso dedicato all’utilizzo terapeutico delle sostanze psichedeliche. Il programma, intitolato «Terapie assistite con psichedelici», prenderà il via a gennaio a Pescara e sarà rivolto a psichiatri, psicologi e psicoterapeuti. L’obiettivo è fornire una preparazione strutturata e aggiornata sull’impiego clinico di composti come psilocibina, Lsd, Mdma, ketamina, dmt e mescalina, in combinazione con percorsi psicoterapeutici.

Una nuova frontiera terapeutica

La formazione si inserisce nel contesto di un interesse crescente della comunità scientifica internazionale verso le potenzialità curative di questi composti, un tempo considerati esclusivamente pericolosi o relegati a contesti alternativi. Come riporta La Repubblica, studi condotti da istituzioni prestigiose come la Johns Hopkins, l’Imperial College di Londra e Stanford stanno documentando risultati promettenti per numerosi disturbi psicologici. In particolare, i trattamenti psichedelici si stanno rivelando efficaci per forme di depressione resistente, sindrome da stress post-traumatico, dipendenze, disturbi d’ansia e alimentari.

Psichedelici, strumenti da usare con consapevolezza

Il crescente corpo di evidenze scientifiche pone però la necessità di formare figure professionali capaci di utilizzare queste risorse in modo competente e sicuro. È questo il cuore del progetto formativo, che intende colmare un vuoto di competenze e conoscenze ancora molto presente nel panorama clinico italiano. L’approccio del corso è multidisciplinare: prevede 300 ore di lezioni teoriche e pratiche, e intende fornire una panoramica completa, che spazia dalla neurobiologia all’etnobotanica, dalla farmacologia all’etica del trattamento.

Chi insegna al corso «Terapie assistite con psichedelici»

Tra i docenti del corso figurano esperti riconosciuti a livello nazionale e internazionale. Il gruppo include chimici, neuroscienziati, psichiatri, psicoterapeuti e professori universitari, ciascuno con una solida esperienza nell’ambito delle terapie psichedeliche. Saranno presenti, tra gli altri, specialisti che hanno preso parte a sperimentazioni cliniche sull’impiego della psilocibina in ambito psichiatrico e studiosi che da anni analizzano l’effetto di queste sostanze sul cervello e sul comportamento umano.

Dal laboratorio alla clinica

L’interesse per le molecole psichedeliche non è recente, ma solo negli ultimi anni si è tornati a studiarle in modo sistematico e con rigore scientifico. Le attuali ricerche hanno mostrato come l’azione di queste sostanze, somministrate in un contesto controllato e sotto la supervisione di specialisti, possa indurre stati di coscienza alterati utili a sbloccare meccanismi mentali compromessi. Un approccio completamente diverso rispetto alla farmacoterapia tradizionale, più focalizzato sul sintomo che sull’esperienza trasformativa del paziente.

L’integrazione tra psichedelici e psicoterapia

Un punto cruciale delle terapie assistite con psichedelici è il legame inscindibile tra la somministrazione del principio attivo e il percorso terapeutico che lo accompagna. Senza un’adeguata preparazione del paziente, un contesto sicuro e una successiva elaborazione dell’esperienza, l’efficacia del trattamento risulta limitata. Il corso prevede, quindi, anche moduli dedicati alla gestione delle sedute, al supporto emotivo, alla decodifica dei contenuti emersi e alla ridefinizione dell’identità del paziente.

Leggi anche Cannabis e sostanze psicoattive, i dati delle dipendenze fra i giovani