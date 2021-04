Storie che emozionanoletto da Isabella Fava«Questa non è una biografia, né un’autobiografia, né una autofiction, questa è una storia che ha ingoiato frammenti di tante vite per provare a farne una narrazione, il racconto degli anni in cui sono cresciuta, dei dolori che ho solo circumnavigato e di quelli che ho solo attraversato». Non c’è modo migliore per descrivere un romanzo intenso e dolente comeche le parole finali dell’autrice:, 33 anni, tra i 12 candidati al Premio Strega.La sua scrittura è affilata, tagliente, a volte poetica, spesso dura quando racconta di Gaia e di sua madre Antonia. Antonia ha i capelli rossi, come la figlia, ed è una lottatrice. La vita le ha regalato solo gli scarti, l’ha messa all’angolo, e lei deve combattere, da subito, per l’assegnazione di una casa popolare, per i suoi 4 figli, per il marito rimasto paralizzato mentre lavorava in nero in un cantiere. Antonia fa le pulizie nelle case dei ricchi e si fa in quattro per dare un futuro a Massimiliano, a Gaia, ai gemelli. Per farli studiare, per insegnare loro cosa è giusto e cosa è sbagliato.Gaia (ma il suo nome compare solo quasi alla fine) è una bambina, poi ragazza, poi donna, che comprende le ingiustizie, non le sopporta, è pervasa da una inquietudine strisciante che a volte diventa ferocia. Vorrebbe essere amata, compresa. Vorrebbe tutte quelle cose futili che hanno i suoi coetanei: un telefonino, una bicicletta, dei vestiti nuovi, essere ammirata. Ma le fatiche sono tante, l’amore è precario, le amicizie se ne vanno lasciando dietro una scia di rancori e incomprensioni e solitudine. Siamo negli anni Duemila, sullo sfondo c’è il lago di Bracciano, scuro, minaccioso, che cova segreti ma che è anche uno specchio magico. Possiamo chiamarlo romanzo di formazione, anche se poi tutto rimane sospeso e perfino impegnarsi nello studio all’università a Gaia non darà frutti. L’acqua del lago non è mai dolce , Bompiani, € 18