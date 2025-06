Nell’era social, tra fake news e bombardamento mediatico, il lavoro del giornalista è costantemente sotto attacco. È una professione che deve sapersi adattare al cambiamento, spesso drastico ed improvviso come quello dovuto all’avvento dell’Intelligenza Artificiale generativa. Ma è anche un lavoro che richiede conoscenza, passione, e formazione, perché non si rinunci alle sue prerogative. Anche i professionisti di Rtl 102.5, che ogni giorno fanno informazione durante il palinsesto, ne sono consapevoli. Ecco perché il riconoscimento ricevuto pochi giorni fa da Ivana Faccioli, direttrice news della radio, emoziona ma non sorprende.

Ivana Faccioli, premiata per la sua professionalità

Esempio di grande professionalità e dedizione, sabato scorso Faccioli è stata scelta come vincitrice per il premio Verba Libertatis, promosso dall’Associazione Artis Suavitas APS. Non è solo una conferma dell’impegno e della qualità del lavoro svolto, da lei e dal team di colleghi, ma è un’importante soddisfazione. Il riconoscimento nasce infatti con l’obiettivo di sottolineare il valore del giornalismo come strumento fondamentale per la tenuta democratica e l’esercizio della cittadinanza consapevole.

Ogni anno l’Associazione sceglie un tema su cui concentrarsi per rappresentare al meglio il mondo della stampa. Per l’edizione 2025, il focus era «L’essenza della verità nell’arte del giornalismo». L’obiettivo era richiamare l’attenzione sull’importanza dell’informazione corretta, in tempi di distorsione mediatica e narrazioni manipolate.

Il premio vinto da Ivana Faccioli era in riferimento al giornalismo radiofonico, ma molti altri sono stati assegnati a personalità che si sono distinte in vari ambiti della comunicazione e dell’informazione. Secondo il presidente di Artis Suavitas, l’avvocato Antonio Larizza, il premio rappresenta «un tributo a chi, con coraggio e integrità, continua a usare le parole per costruire conoscenza e consapevolezza». È stato dunque un grandissimo onore quello conferito alla direttrice, che ha dimostrato grande passione e professionalità durante tutta la sua carriera.

Si tratta di una conferma che il lavoro che svolge a capo della Redazione di Rtl 102.5 è ottimo, ma anche che la Radio è ancora una volta un punto di riferimento per gli italiani. Rtl è infatti la prima radio d’Italia e che informa con notiziari, ogni ora per tutto il giorno, i milioni di italiani sempre connessi alla radiovisione. È la radio cui i cittadini sono più affezionati, quella più ascoltata e con più interazioni, dunque ha una grande responsabilità. E, dove noi mettiamo fiducia, in Radio si ricambia con l’impegno. Per non deludersi mai.