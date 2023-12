V enerdì 15 dicembre al Mercato Centrale è stato inaugurato il Muro della Gentilezza, iniziativa solidale promossa a favore delle persone in condizioni svantaggiate

“Se non ne hai bisogno lascialo, se ne hai bisogno prendilo” è il motto del Muro della Gentilezza, l’iniziativa promossa dal Mercato Centrale Milano in collaborazione con Grandi Stazioni Retail, a sostegno di persone che si trovano in condizioni svantaggiate.

Il Muro della Gentilezza nel mondo

Il primo wall of kindness è apparso in Iran, accompagnato dallo slogan نیاز نداری بگذار نیاز داری بردار, traducibile proprio con il motto adottato dalla sede milanese ospitante. L’iniziativa è nata come anonima, al centro della città di Mashhad, con l’obiettivo di sostenere le classi più svantaggiate in seguito alle misure economiche imposte dall’Occidente. L’idea meravigliosa di combattere il disagio con il sostegno e l’empatia si è presto diffusa in altre parti del mondo: nel 2016 ha raggiunto il Pakistan e la Cina, l’anno successivo la Giordania.

Oggi quest’iniziativa arriva finalmente in Italia, a Milano, cuore pulsante dell’economia italiana ma anche fonte di contraddizioni, in cui le differenze di classe pesano particolarmente sulla popolazione. Il 9% dei senza fissa dimora in Italia si trova proprio a Milano, di cui la maggior parte sono giovanissimi vessati dal caro affitti e stranieri che non sono riusciti ad integrarsi.

Sono già molte le proposte presenti sul territorio milanese – dal supermercato solidale a diverse raccolte di indumenti – che si sono rivelate di successo e il wall of kindness vuole inserirsi in questa rete di generosità.

Come partecipare

L’inaugurazione ufficiale si è tenuta dalle 18:00 alle 20:00 di venerdì 15 dicembre nel plateatico della Stazione Centrale di fronte alla bottega “I fiori e le piante”: dopo un brindisi collettivo, tutti i presenti sono invitati a contribuire in prima persona al progetto.

Il Muro della Gentilezza resterà aperto al pubblico tutti i giorni negli orari del Mercato Centrale, fino a fine gennaio. I volontari di City Angels, che svolgono quotidianamente attività di presidio sul territorio fornendo supporto ai senzatetto, sosterranno l’iniziativa ridistribuendo eventuali capi in esubero. Tutte le informazioni per partecipare sono disponibili sul sito ufficiale.