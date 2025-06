Il mese di giugno è dedicato al Pride, con eventi dedicati alla sensibilizzazione nei confronti della comunità LGBTQI+. Dagli Usa, dove è nato, alle Filippine, dalla Germania al Canada, sono tantissimi i Paesi che ospitano parate, spettacoli e dibattiti sul tema. L’Italia non fa eccezione, e molte città si colorano con la bandiera arcobaleno: non solo le metropoli come Roma o Napoli, ma anche centri più piccoli come Enna, Terni o Savona. A Milano la Pride Week è quella che va dal 21 al 29 giugno, con iniziative organizzate in vari punti della città che culmineranno con il grande corteo del 28 giugno.

Le Pride Square

A Milano il quartiere di Porta Venezia è quello di riferimento per la comunità LGBTQI+ e la bandiera arcobaleno sventola tutto l’anno alla fermata della metro. In occasione del Milano Pride l’area tra le piazze Santa Francesca Romana e Lavater e Bellintani ospiterà le Pride Square: punti di incontro e di confronto aperto a tutti. Il 24 e il 25 giugno giugno saranno luoghi in cui si parlerà di diritti, politica, arte, cultura, famiglie e salute.

The District of Joy

Dal 25 giugno giugno il quartiere di Porta Romana ospiterà per la seconda volta il District of Joy con un ricco palinsesto di eventi ispirato a principi di inclusione, gentilezza e libertà. Nella zona attorno al Parco Ravizza sono in programma talk, spettacoli di ballo, sessioni di yoga e concerti aperti gratuitamente al pubblico. In particolare sono in programma un live show di Alan Sorrenti e un Dj set di Paola Iezzi.

Sport all’Arco della Pace

Il 21 e il 22 giugno saranno due giornate all’insegna dello sport inclusivo all’Arco della Pace. La piazza si trasformerà in un’arena polisportiva dove poter incontrare le squadre sportive LGBTQ+ non solo di Milano ma di tutta Italia. Saranno organizzati anche mini tornei di calcio, basket, pallavolo e quidditch oltre a percorsi per chi vuole cimentarsi con il running. Previsti anche dj set e spettacoli per la serata.

Il Fuori Pride

A completare il calendario di eventi del Milano Pride, il Fuori Pride prevede momenti organizzati da musei e istituzioni culturali in tutta la città.

La parata

L’evento più iconico di ogni Pride è la parata, e quella di Milano è prevista per sabato 28 giugno. Il corteo partirà da via Vittorio Pisani alle 15:30 per raggiungere l’Arco della Pace, dove sono attese oltre 350mila persone. Il percorso attraverserà via della Liberazione, poi via Melchiorre Gioia e piazza XXV Aprile, i Bastioni di Porta Volta e viale Elvezia, fino a giungere all’Arena, prima di proseguire lungo viale Byron, viale Melzi d’Eril e corso Sempione. A chiusura della giornata un grande evento finale nel punto d’arrivo del corteo.

La Madrina e gli altri ospiti del Pride

A Milano non è stata annunciata una madrina ma, tra gli ospiti, sui palchi o nei carri, troviamo Ambra Angiolini (protagonista della manifestazione di Roma nel 2000), Sarah Toscano, Baby K, BigMama, Sarafine, Alex Wyse, Michele Bravi, Italy Bares, Orietta Berti, Mida, Romina Falconi, Levante, Kaze, Antonino, Big Boy, Ginevra, Italy Bares, Ethan, KAPUT, MyDrama, Yosef, Evra, Blue Phelix e Osvaldo Supino. Alla conduzione si alterneranno Marta Pizzigallo, Alessio Viola, Elena Di Cioccio, Paolo Camilli e Victoria Cabello.