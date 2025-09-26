Christian è stato una delle voci più amate della musica leggera italiana degli anni Ottanta, capace di conquistare il pubblico con il suo timbro caldo e romantico e con brani che sono diventati vere e proprie colonne sonore di un’epoca: basti pensare a Daniela, Cara e Un’altra vita un altro amore. Con il suo stile elegante e inconfondibile è diventato un punto di riferimento per intere generazioni.

L’inizio della carriera

Christian, al secolo Cristiano Gaetano Rossi, è nato nel 1947 a Palermo. Ha iniziato la sua carriera di cantante esibendosi in piccoli locali notturni della Sicilia e di Milano, dove il padre, poliziotto, si era trasferito con la famiglia per lavoro. Dopo i primi provini, la partecipazione al concorso Voci Nuove di Milano segna la svolta. In questa occasione incontra Leo Chiosso, autore televisivo e paroliere, che gli affida un pezzo già scritto per Mina. Con questa canzone vince il concorso ottenendo il suo primo contratto discografico.

Lo pseudonimo scelto da Mina

Il nome d’arte con cui divenne celebre glielo regalò Mina, come lui stesso aveva raccontato in un’intervista al Corriere della Sera. «Mi sentì cantare. “Sei bravo, ragazzo, come ti chiami?”. “Gaetano Cristiano”. “Noooo, la rima con ano non va bene, ti prenderebbero subito in giro. Cambialo. Che ne dici di Christian?”» ricorda il cantante. E così fu.

Il confronto con Julio Iglesias

Spesso Christian veniva chiamato il Julio Iglesias Italiano, ma a proposito del confronto con lo spagnolo ci ha tenuto a specificare: «Nessuna invidia». A proposito del loro primo incontro ha raccontato: «Lo vidi scendere da una scala, con un maglioncino azzurro, elegantissimo. Ci presentarono. Conosceva la mia Daniela. A Mario Balducci, che l’aveva scritta, disse: “Perché non l’hai data a me?”. Era bello, però io non ero da meno».

L’incontro con i grandi della musica italiana

Nel corso della sua lunga carriera, Christian è stato vicino a molti grandi nomi della musica italiana. «Iva Zanicchi mi apprezzava. Insieme girammo un fotoromanzo a corso Buenos Aires, in cui eravamo due amanti», ha ricordato al Corriere della Sera. Ma non è la sola della quale ha aneddoti da raccontare: «E pure Orietta Berti. Con lei dovevo fare una scena in barca, sul lago Malaspina. Suo marito Osvaldo era preoccupato che per l’umidità perdesse la voce. “Tranquillo, Christian è di Palermo, è un bravo marinaio”. Invece non ero capace. Continuavo a girare in tondo. Ci salvarono i pompieri». Anche da Lucio Battisti ha ricevuto stima e sostegno: «Un grande. Mi consigliò: “Ridi di meno, sei troppo lecca..lo”. Voleva proteggermi, avevo battuto colleghi più famosi. Esageravo per l’emozione, ma ero così felice».

Il cantante del Papa

Tra i ricordi più belli di Christian, il momento in cui cantò per Giovanni Paolo II a Castelgandolfo. «Fu un regalo per lui dei ragazzi di Azione cattolica. E cantò anche lui insieme a me», ha ricordato, svelando i brani che il Santo Padre ha intonato con lui: «’O sole mio. O mia bela Madunina. Avevo quasi finito, quando mi mandò il segretario con un biglietto. Ne voleva un’altra: Nannì. Non me la ricordavo bene, gli chiesi di aiutarmi». E il papa non se lo fece ripetere.

Il matrimonio con Dora Moroni

Dal 1986 a 1997, Chirsitan è stato sposato con Dora Moroni. «La prima volta la incontrai in Rai. Mi avevano invitato per un programma, io entravo e lei usciva, a braccetto con Julio Iglesias. Mi sorrise, mi aveva riconosciuto. “Chi è quella?”, chiesi invece io. “Ma come, non lo sai? È la Moroni, fa Domenica In con Corrado”», ha raccontato. Il loro primo appuntamento è stato indimenticabile: «Avevo comprato casa nuova a Milano, la invitai a vederla. Arrivò con una pelliccia bianca… Esplose la passione. E finimmo subito a letto. Io all’inizio ero imbarazzato. Piacevo alle donne sì, però non combinavo chissà cosa, avevo il complesso di non essere un bravo amante, non mi sentivo all’altezza delle aspettative. Dora mi rassicurò: “Stai tranquillo, amore, ti aiuto io”. Quella forte tra noi era lei».

«Ci sposammo nella villa di Stefano Casiraghi, marito di Carolina di Monaco, anche lui era un mio grande fan» ha raccontato Christian. Dal loro amore nacque un figlio, Alfredo. Purtroppo però il matrimonio finì nel peggiore dei modi, tra accuse di infedeltà e denunce per maltrattamenti. «Dora mi rinfacciava di averla tradita con una suora mia amica. E con il suo assistente marocchino. Non era vero», ha detto il cantante, aggiungendo: «La colpa era degli avvocati. Io non farei male a una mosca, mai alzato le mani». Negli anni comunque i due hanno recuperato un rapporto di grande affetto e amicizia.