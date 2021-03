Il gesto per chiedere aiuto fa discutere

I centri antiviolenza e gli avvocati invitano a non condividere il video "Signal for Help" diventato virale. La tentazione è forte, ma i rischi di calunniare, equivocare o gettare nel vuoto le denunce sono alti. Occorre invece un protocollo condiviso ma - diciamo noi - anche un campagna che spieghi cosa fare se si assiste a una violenza

Il video della donna alla finestra che abbiamo ricevuto tutti su Whatsapp in questi giorni è già finito su Tik Tok, trasformato in meme. Segno che qualsiasi cosa transiti sui social, finisce per diventare qualcos’altro, in una metamorfosi di cui alla fine si perde l’origine. Ma anche il senso.

L'origine del video

L’origine è questa: durante il primo lockdown del 2020, la Canadian Women’s Foundation - una fondazione canadese femminista che lavora contro la violenza domestica e di genere - ha lanciato “Signal For Help”, un gesto che può aiutare a comunicare silenziosamente quando si ha bisogno di supporto. Il segnale può essere fatto durante una videochiamata o quando ad esempio si apre la porta di casa per ricevere un pacco.

Questo è il video che già era stato diffuso nel 2020, e ora è tornato virale grazie all’associazione Gengle Onlus.

In Italia manca un codice ufficiale

In italia non esiste un codice di auto-mutuo-aiuto contro la violenza domestica. Nel Regno Unito e negli Stati Uniti ne è stato messo a punto uno contro le molestie nei bar: per segnalare un pericolo al personale, basta chiedere se Angela è presente (la campagna si chiama “Ask For Angela”). In Francia, dal 2015, è possibile disegnare un punto nero sul palmo della mano, mentre in Belgio e in Spagna, durante la pandemia, è stato creato un codice per chiedere sostegno in farmacia: basta chiedere una “mascherina 19” (in spagnolo “mascarilla 19”, in francese “masque 19”). Tutti questi segnali in codice attivano una serie di procedure riconosciute. In Italia ci viene più facile attivare il codice dell’ironia sui social, come se sulla violenza ci fosse da ridere. Ciò che funziona nel concreto, invece, è la rete dei Centri anti violenza. Contro l’improvvisazione e la superficialità dei social network, nel nostro Paese, che vanta leggi a tutela delle donna maltrattate tra le più avanzate al mondo, si punta su competenza e preparazione. La rete D.I.R.E, che raduna più di 80 Centri antiviolenza in Italia, invita a non divulgare il video e a non banalizzare perché «Seppur fatto in buona fede, può diventare pericoloso. Il video presuppone che al segnale parta un protocollo di intervento che non esiste».

I rischi di usare un codice non riconosciuto

Eppure la tentazione di divulgarlo è forte. Ma combattere l’indifferenza è un’altra cosa. «Occorre dare ascolto alle donne ma non in questo modo così superficiale e passibile di equivoci». L’avvocata Anna Di Mauro, presidente dell’Associazione Donne Giuriste Italia Sezione di Caserta, ci fa riflettere a partire dal gesto: «È un segnale che, così simile a un saluto, si può facilmente equivocare. Cosa succederebbe se si segnalasse, anche in buona fede, una violenza inesistente? Il rischio di errore e false denunce è molto alto. Il segnale insomma potrebbe gettare ombre sulle persone: da chi parte? Come verificarne la veridicità? L’Italia non è ancora culturalmente preparata, questi messaggi diventerebbero subito preda di mitomani. Per non parlare poi di chi vuole intenzionalmente calunniare qualcuno, strumentalizzando una violenza che non esiste. Sono frequentissime, per esempio, le false denunce contro uomini per sottrarre loro i figli. E comunque, anche se ci si trovasse di fronte a una violenza, denunciare al posto della donna vuol dire esporla ancora di più. Insomma, il segnale dovrebbe essere veicolato bene, cioè supportato da un protocollo che lo riconosca come strumento valido di denuncia, tale da giustificare l’intervento delle forze dell’orine e quindi l’attivazione del Codice Rosso».

Più che il segnale da imparare, contano i segnali della violenza

Più che imparare il segnale dobbiamo riconoscere i segnali della violenza. «La maggior parte è psicologica ed economica, quella plateale evidenziata dal video è una minima parte e, in ogni caso, difficilmente sfocia in una denuncia. Molte donne non riconoscono neanche di vivere in un contesto di violenza». Ancora insomma prevale una narrazione convenzionale della violenza di genere, la visione per cui nell’ambito della coppia sia un impulso predatorio improvviso di un uomo, ma non è mai così: è un’escalation.

Occorre sapere come rispondere a una richiesta di aiuto

Se questo video virale ha un merito, è comunque quello di catturare l’attenzione sulla violenza contro le donne. Perché non far partire una campagna di supporto che spieghi chiaramente cosa fare in caso si capti una richiesta di aiuto? «Il 1522 e il 112 stanno cominciando a dare risultati, le chiamate sono in aumento» commenta l’avvocata. «È importante che siano le donne per prime a riconoscere il contesto di violenza in cui vivono e a decidere se e come muoversi». In ogni caso, a questi numeri si ricevono indicazioni da persone che hanno l’esperienza e la formazione più completa per occuparsene. E qui si trovano i centri e le associazioni anti violenza in tutta Italia.