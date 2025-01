Un recente studio pubblicato sulla rivista Biology Letters rivela che gli uomini stanno subendo un’evoluzione fisica che li rende sempre più alti e muscolosi, e di conseguenza più sexy. Questo fenomeno, secondo i ricercatori, sarebbe legato al miglioramento delle condizioni di vita. L’analisi condotta mostra che il dimorfismo sessuale, ovvero le differenze fisiche tra i sessi, sta aumentando nell’essere umano. Con l’attenuarsi di fattori ambientali sfavorevoli, il corpo maschile si sviluppa più rapidamente rispetto a quello femminile, determinando un’accentuazione delle differenze di altezza e massa corporea tra uomini e donne.

Il dimorfismo sessuale nelle specie animali e umane

In natura, è comune che uno dei due sessi sia più grande o più forte dell’altro. Nei leoni, ad esempio, i maschi sono molto più imponenti rispetto alle femmine, mentre in alcune specie di ragni e rane pescatrici accade il contrario, con le femmine di dimensioni maggiori. Queste caratteristiche fisiche si sviluppano spesso per favorire il successo riproduttivo. Le femmine, invece, possono sviluppare tratti adatti alla sopravvivenza, come una maggiore capacità di mimetizzarsi per proteggere i piccoli. Anche nell’essere umano, il dimorfismo sessuale è evidente, con gli uomini che tendono a essere più alti e robusti delle donne. Questo, secondo gli studiosi, è il risultato della competizione maschile per il controllo delle risorse e dello status sociale, tratti che nel tempo sono diventati anche indicatori di attrazione per il sesso femminile.

Perché le donne trovano attraenti gli uomini più forti e alti

Secondo lo studio, la selezione naturale ha portato gli uomini a sviluppare una struttura fisica più imponente perché ciò offriva un vantaggio nella competizione con altri maschi. Questo spiega anche perché, ancora oggi, la forza fisica e l’altezza sono considerati tratti desiderabili dal punto di vista estetico. Gli uomini, inoltre, tendono a valutare la forza di un potenziale avversario basandosi su segnali fisici come la muscolatura della parte superiore del corpo. Le donne, invece, percepiscono come più attraenti coloro che presentano una corporatura massiccia ma ben proporzionata, evitando però gli eccessi legati all’obesità.

I costi dell’evoluzione: non solo vantaggi

Sebbene essere più alti e muscolosi possa rappresentare un vantaggio in termini di attrattività e competitività, questo ha anche dei costi. Una corporatura più sviluppata richiede, infatti, una maggiore quantità di risorse energetiche. Per mantenere un fisico imponente, un individuo deve nutrirsi in modo adeguato e godere di buona salute sin dall’infanzia. Nel passato, quando cibo e cure mediche erano più scarse, raggiungere tali livelli di sviluppo fisico era molto più difficile. Oggi, invece, con una migliore disponibilità di alimenti e una riduzione delle malattie, sempre più uomini riescono a raggiungere queste caratteristiche, accentuando il dimorfismo sessuale.

Lo studio sull’evoluzione maschile

Per arrivare alle conclusioni, i ricercatori hanno esaminato i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, analizzando le variazioni di altezza e peso di 135mila individui in 62 Paesi. Confrontando questi dati con il livello di sviluppo e le condizioni sanitarie di ciascun Paese, hanno scoperto che, man mano che il carico di malattie diminuiva, gli uomini tendevano a crescere più rapidamente rispetto alle donne. I risultati indicano che il miglioramento delle condizioni di vita porta a un incremento dell’altezza e della massa corporea, con un effetto significativamente maggiore nei maschi. Questo suggerisce che l’evoluzione continua a modellare il corpo umano, rendendo gli uomini sempre più imponenti e, secondo le dinamiche della selezione naturale, più attraenti.

