Federica Pellegrini è incinta

S u Instagram Federica Pellegrini condivide la gioia più grande: diventerà mamma. Ce lo dice proprio nel giorno in cui in Giappone cade il record dei 200 metri stile libero, suo da 14 anni

Nel giorno in cui cade dopo 14 anni il record del mondo dei 200 stile libero, Federica Pellegrini e Matteo Giunta in un video su Instagram condividono la loro gioia: presto saranno genitori. Appena terminata la performance in vasca della nuotatrice Mollie O’Callaghan che le ha strappato per 13 centesimi il record inviolato, Fede posta in video con la pancina che parla da sola. E in inglese scrive: “Ma lo riprenderemo., Per togliere ogni dubbio, correda il suo post con l’emoticon di una donna incinta.

Negli ultimi giorni alcune foto in costume a Ponza avevano lasciato intuire la novità. Le sue forme avevano fatto subito nascere qualche sospetto: il punto vita un po’ più dritto, il seno più rotondo, il pancino sporgente. Poi foto del messaggino che le aveva lasciato il marito accanto al caffè: “Amori miei buongiorno”. “Amori”, al plurale, a chi era riferito?

Più volte Federica Pellegrini aveva smentito voci e insinuazioni, con la libertà che in lei abbiamo sempre tutti apprezzato: «Il tutto mi sembra intollerabile e assurdo, perché si parte sempre da un presupposto fisico che io non tollero». Un tentativo di depistaggio, forse, per prendere tempo e poter dare la notizia al momento giusto, come ogni coppia sulla faccia della terr. Più volte in passato si era trovata a dover smentire le gravidanze che, soprattutto dopo le nozze con Matteo Giunta dello scorso agosto, periodicamente le venivano attribuite. «Questa è una cosa che mi viene richiesta spesso, in maniera molto assidua. E la sto cominciando a trovare un po’ pesante e non tanto per la domanda in sé, perché la bellezza di avere figli è una cosa ineguagliabile nella vita… Se arriveranno, arriveranno, se non arriveranno, ciccia, ma la mia vita andrà avanti comunque», aveva commentato in un’intervista a Fabio Fazio. E ai follower aveva detto: «Figli? Se non dovessero venire non mi sentirò meno realizzata”. Ma aveva anche confessato: «Sono pronta a diventare mamma».