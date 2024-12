Ci stiamo avvicinando a Natale, si respira aria di festa, le luci colorate hanno riempito le città e sono iniziate le corse ai regali. Ma la fine dell’anno è anche un momento di riflessione, e per molti queste settimane di festeggiamenti rappresentano l’occasione di agire, con eventi e attività, a sostegno di chi è più fragile a ha bisogno di maggior sostegno. Con questo proposito, mercoledì 27 novembre al Portrait di Milano, è stata organizzata una cena natalizia di beneficienza a favore di Fondazione Mente, impegnata nell’aiuto concreto dei bambini affetti da spettro autistico e disturbi legati al neuro sviluppo.

Francesco Mandelli e Jeck Scardy

La cena di beneficienza al Portrait di Milano della famiglia Ferragamo

Ad ospitare la serata, la famiglia Ferragamo, nell’esclusiva cornice di Portrait Milano, un boutique hotel sorto nell’ex Seminario Arcivescovile della città, allestito per l’occasione dalla Vincenzo Dascanio. Al tavolo, 106 persone e una cena invernale di quattro portate preparata dallo Chef Luigi Cinotti. E non poteva mancare il panettone: artigianale, con crema allo zabaione, preparato dal Pastry Chef Cesare Murzilli. Grandi ospiti della serata, I Santi Francesi, che si sono esibiti al termine della cena. Amici della Fondazione e partner dell’evento, Loro Piana, Giorgio Armani, Fendi, Gucci e Castello di Cigognola. Presente anche Settimio Benedusi, che ha immortalato ogni momento nei suoi scatti e regalato a tutti gli ospiti un ricordo stampato del suo progetto “Fotografia Popolare”.

I Santi Francesi

Mettere più cuore e mente questo Natale

Organizzata da Manuele D’Oppio e Vanessa Bozzacchi (i fondatori), insieme al board promotore, la cena natalizia di Fondazione Mente è stata l’occasione per riunire storici sostenitori e nuovi amici, raccontando loro quanto è stato realizzato grazie ai fondi ricavati negli ultimi due anni. Primo risultato importante, l’apertura del centro Ippocrate Impresa Sociale Srl a Roma per sostenere bambini soggetti a disturbi del neuro sviluppo attraverso terapie neuro cognitive comportamentali. Ma tra le azioni concretizzate dalla Fondazione, anche la distribuzione di 15 borse di studio a bambini dai 3 a i 14 anni come sostegno alle famiglie, insieme a percorsi personalizzati di parent training. La cena del 27 novembre è stato un momento di condivisione e riflessione importante, durante la quale la Fondazione ha ricordato l’importanza di mettere più cuore e mente durante questo Natale.

Manuele D’Oppio e Vanessa Bozzacchi

Cos’è Fondazione Mente

Fondazione Mente nasce per colmare vuoti e mancanze rispetto ai bambini e ai giovani ragazzi con problemi legati al neuro sviluppo. La missione della Fondazione è creare spazi funzionali all’apprendimento e per il divertimento, attraverso sostegno rivolto, non solo ai bambini, ma anche alle loro famiglie. Fondazione Mente è formata da tutte le persone che hanno vissuto esperienze familiari reali, da chi desidera conoscere e imparare e da chi vuole dare il proprio contributo concreto. L’obiettivo è realizzare una realtà funzionale e inclusiva, una struttura ludico-terapica che assista i suoi utenti attraverso terapie tradizionali, ludiche, sportive e ricreative (progetto A(i)uTiAmo). Ma anche di sensibilizzare la comunità rispetto al tema della diversità.

A chi è rivolto il progetto di Fondazione Mente

Fondazione Mente si rivolge a bambini autistici, affetti da disturbi cognitivi-comportamentali, emozionali e legati al linguaggio. L’obiettivo è migliorarne la qualità di vita futura. Con il desiderio di vedere questi bambini crescere in totale autonomia e indipendenza, la attività promosse dalla fondazione vogliono avvicinare all’educazione, alla relazione e all’integrazione sociale. Come? Attraverso attività ludico-ricreative, terapie personalizzate e educazione assistita. Fondazione Mente sfrutta un approccio creativo, attraverso la pet therapy, attività agricole e sensoriali, laboratori pratici che stimolano il divertimento. Perché anche divertendosi si impara, si cresce e si diventa consapevoli.

Giusy Buscemi

Candela Pelizza

Achille Lauro e Manuele D’Oppio

Matilda De Angelis