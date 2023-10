Paola Turani: intervista alla nuova ambassador di Bluespirit

P aola Turani è una delle influencer italiane più seguite e amate. L'abbiamo incontrata nel backstage dell'evento di Bluespirit, il brand di gioielli di cui è la nuova ambassador

Sotto l’Arco della Pace, una suggestiva luce viola ci guida in uno dei due storici caselli daziari milanesi. È la magica location che Bluespirit ha scelto per presentare le nuove collezioni di gioielli preziosi del brand. E per svelare la nuova ambassador, Paola Turani. Che noi abbiamo incontrato dietro le tende rosse del backstage.

Paola Turani, nuova ambassador di Bluespirit

«Io sono cresciuta con Donna Moderna!»: ci accoglie così Paola all’evento di Bluespirit, con la positività e l’autenticità che traspaiono anche dai suoi profili social. Modella e influencer, è amatissima da ragazze e donne di ogni età. Uno dei suoi segreti? La capacità di comunicare in maniera semplice e sincera. Gli stessi valori che, ci spiega, la legano al brand interprete della tradizione orafa italiana, che per questo l’ha scelta come nuovo volto del marchio a partire dalla stagione Autunno-Inverno 2023.

«Mi sento molto emozionata per questo nuovo ruolo. Anche perché il primissimo lavoro social che ho fatto come modella, quando avevo meno di 300mila followers, è stato proprio con il brand. È stato bello ritornare dopo diversi anni come testimonial, in un momento diverso della mia vita, in cui mi sento completa e appagata. È come se, in un certo senso, mi sentissi cucito addosso questo ruolo per Bluespirit, sento miei i loro valori». Paola Turani è stata scelta come protagonista delle “Storie Preziose” da vivere e condividere con le collezioni del brand, creazioni preziose che illuminano la protagonista coniugando tradizione e innovazione con uno stile sempre accurato.

Oro e lilla per la capsule collection dedicata a Paola Turani

Oltre ad averla scelta come nuovo volto del brand, Bluespirit ha dedicato a Paola Turani una capsule collection in edizione limitata. Must-have della stagione, la collezione si chiama “Desideri”. Il design minimal e contemporaneo, con montature in oro 18k, esalta la luminosità delle pietre naturali (ametista, citrini e topazi bianchi) dalle tonalità fresche e visivamente rilassanti. Oro+lilla è la combinazione di colori che Paola ha voluto per la sua collezione Bluespirit. Una scelta per nulla casuale, come ci spiega. «Io sono assolutamente team oro! Credo sia anche nella mia stagione d’armocromia, nonostante il dibattito sia sempre aperto. Secondo la maggior parte delle persone sono inverno e quindi mi dona di più l’argento o l’oro bianco. A me non importa: se un colore mi piace lo indosso, anche se non è in palette!».

E il lilla? «L’ho scelto perché è il colore della lavanda, uno dei miei fiori preferiti. Mi ricorda uno dei primi viaggi con il mio attuale marito e naturalmente la proposta di matrimonio (arrivata nel mezzo di una distesa lilla, quella dei campi di lavanda della Provenza, NDR). Non a caso poi ho scelto il viola come colore simbolo del mio matrimonio: le damigelle erano tutte in lilla. Si tratta di un colore che, in un certo senso, mi ha accompagnato nel corso della mia vita e in quei momenti preziosi e felici che porterò sempre con me. Perché no, anche nella forma di gioielli!». Come quelli della capsule collection di Bluespirit, che diventano un inno alla spensieratezza e alla joie de vivre, espressione della femminilità discreta di chi ama vivere intensamente ogni istante prezioso della vita.

Il vero backstage? Anche quello finisce su Instagram

Negli spazi dei DAZI, sotto l’Arco della Pace di Milano, le gigantografie di Paola Turani fanno da sfondo agli espositori che mostrano agli ospiti i nuovi gioielli firmati Bluespirit. Ancora non conosciamo il backstage del set fotografico per la campagna, che è Paola a raccontarci tra una chiacchiera e mille risate. «Ho delle foto del backstage che fanno morire dal ridere! Tra una ripresa e l’altra, senza svelare troppo, avevo pubblicato un post Instagram in cui si intravedevano i gioielli fermati al polso con dello scotch, perché rimanessero al loro posto durante gli scatti. Le mie followers non ci credevano, anche perché spesso il vero dietro le quinte dei servizi fotografici non viene mostrato. Io invece amo riprendere anche quello. Quel giorno ci siamo divertiti tanto: c’era un bellissimo clima».

«Sui social? Sono sempre me stessa»

Quando chiediamo a Paola di raccontarci come sceglie i brand con cui lavorare, ci risponde con naturalezza. Sulla risposta, in effetti, non sembra avere dubbi. «I brand con cui decido di collaborare devono essere coerenti con la mia persona e con le mie scelte quotidiane. La limpidezza e la sincerità negli anni mi hanno sempre ripagata. La regola fondamentale per me è: se non sento un brand vicino a me, difficilmente inizierà una collaborazione. Anche perché poi diventerebbe difficile raccontarlo alle mie ragazze».

Le “ragazze” sono le sue followers, oltre 2 milioni su Instagram, che insieme formano una community a cui Paola è molto legata. Il segreto del suo successo forse sta, in parte, proprio in questo: nel suo saper comunicare con sincerità e in totale trasparenza, mostrandosi senza filtri e, soprattutto, senza mai tradire la sua personalità. «Quando un brand sceglie di collaborare con me, sceglie tutto il pacchetto completo», ci dice ridendo Paola Turani. «Mi sceglie sia nel momento in cui sono glamour, con indosso un bel vestito, trucco e parrucco, sia il giorno dopo, quando mi presento in tuta, struccata e con la pinza per legare i capelli». Proprio una di noi! «Io sono così e le persone apprezzano la realtà. Quindi wow quando si è sul red carpet o a un evento, ma wow anche mostrarsi reali. Sono riuscita a mantenere intatta la mia personalità, senza modificarmi o snaturarmi. Per questo mi è capitato di dire no a brand che non mi rappresentavano del tutto: voglio essere me stessa e ne sono orgogliosa».

Un ultimo piccolo consiglio di stile

Abbiamo solo un’ultima domanda per Paola, che è una nostra curiosità (o forse il tentativo di rubarle un consiglio di stile). Qual è il gioiello che preferisci indossare? «Assolutamente gli orecchini! Da quando ho fatto gli ultimi buchi alle orecchie, li metto moltissimo. Tenendo poi spesso i capelli raccolti, anche quando non indosso collane, gli orecchini da soli riescono a dare luce al viso e a impreziosirlo. Posso essere vestita con capi molto basic, ma con un bell’orecchino sento di poter conquistare il mondo!». E a noi non resta che appuntarci il suo consiglio.