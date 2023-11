All’asta la collana di Audrey Hepburn in “Vacanze romane”

C hristie's mette all'incanto il collier indossato da Audrey Hepburn nel cult movie con Gregory Peck

Un gioiello da favola, che ha fatto sognare milioni di spettatori, è in vendita da Christie’s: si tratta della collana di perle con una stella di zaffiri che Audrey Hepburn ha indossato nel film “Vacanze romane”, il capolavoro di William Wyler che nel 1953 le fece vincere l’Oscar come miglior attrice protagonista.

Un gioiello storico per Audrey Hepburn

La collana fu realizzata dal celebre gioielliere Fürst, la famiglia di gioiellieri di origini austro-ungariche che da metà Ottocento si era trasferita in pianta stabile a Torino, dove realizzava monili in oro e diamanti per la corte dei Savoia. Il gioiello è composto da due fili di perle naturali e una stella in oro bianco con zaffiri taglio brillante. Il suo valore è stimato tra i 18 e i 27 mila euro e sarà battuta all’asta online da Christie’s fino al 16 novembre (Jewels Online: The Geneva Edit).

Audrey Hepburn in un film di culto

La collana è uno dei simboli del film che ha consacrato Audrey Hepburn come icona di stile e di eleganza. Nel film, l’attrice interpreta la principessa Anna, che fugge dai suoi impegni reali per vivere un’avventura romantica a Roma con il giornalista Joe Bradley, interpretato da Gregory Peck.

courtesy @Christie’s

Memorabili le sequenze in cui i due protagonisti girano in Vespa per la Capitale. La collana appare nella scena finale, quando Anna saluta Joe con un commovente addio. Il film ottenne un grande successo di critica e di pubblico, e vinse anche l’Oscar per i costumi a Edith Head, che disegnò gli abiti di Audrey Hepburn seguendo la sua trasformazione da principessa a ragazza moderna e disinvolta.

Dal set a Christie’s: la sorte di un collier iconico

Una volta terminato il film, Hepburn restituì la collana a Fürst accompagnata da una foto autografata di lei che la indossava. La collana è stata successivamente venduta a clienti privati ​​che l’hanno ora consegnata a Christie’s.

La passione di Audrey Hepburn per le perle

Tra i vari accessori che apparivano nel film, la collana si distingueva per il suo significato speciale, poiché la diva nutriva una grande passione per le perle. Audrey Hepburn le indossava spesso intorno al collo, accompagnate da un maglione semplice, una camicia o un abito aderente. E riteneva che “l’eleganza sia l’unica bellezza che dura nel tempo”.

Un’asta di gioielli esclusivi

Oltre al collier di perle di Fürst, l’asta offrirà una selezione di gioielli preziosi di Van Cleef & Arpels, Cartier e Boucheron, oltre a una straordinaria collezione privata di pepite d’oro.