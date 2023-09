Andrea Delogu contro i filtri alle foto: “No, grazie, è una bellezza finta”

L a conduttrice dice "no" ai filtri e critica chi ritocca le sue foto

Dinamica, intraprendente, grintosa e solare: al timone di diversi programmi televisivi, Andrea Delogu ha dato prova del suo talento e della sua simpatia, incantando il pubblico anche con la sua bellezza delicata e travolgente. Lo ha fatto sfilando al Festival di Venezia, dove il suo look vedo & non vedo – in un total black davvero elegante e sensuale – ha conquistato proprio tutti. E nonostante Andrea Delogu non abbia bisogno di alcun ritocchino, c’è qualcuno che si diverte ad applicare filtri alle sue foto. La conduttrice non ci sta e ai social affida il suo sfogo.

La conduttrice incanta Venezia

All’80esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, la Delogu si presenta come protagonista di “A voce nuda”, un cortometraggio con scopo formativo e divulgativo che affronta un tema molto attuale, il “sextortion”, cioè il ricatto sessuale portato avanti attraverso il web. Il corto racconta la storia di Camilla, una musicista di 17 anni. Nel cast anche Ginevra Francesconi e Mr. Rain.

E che il Festival di Venezia non sia solo cinema ma anche moda a 360 gradi è ormai assodato. Le star sfoggiano abiti di rara bellezza per le serate di gala e non passano inosservati neppure i look daily. I beuty look sono studiati a regola d’arte per risaltare qualsiasi bellezza e le acconciature sono un connubio di classe e originalità. Non poteva essere da meno neppure Andrea Delogu, che per il suo arrivo in Laguna si è affidata allo stile di Alessandro Vigilante, sfoggiando una jumpsuit total black con pantaloni palazzo e schiena nuda, abbinata a tacchi a spillo Le Silla e a gioielli Cristallo.

Resta fedele al nero e mostra tutta la sua sensualità anche in occasione della presentazione del cortometraggio, optando per un lungo slip dress di Del Core. La gonna a sirena si unisce a spalline sottili e a una scollatura morbida e a impreziosire l’abito ci pensano i tagli laser obliqui all-over, che danno vita a un sapiente (e raffinato) gioco di vedo – non vedo. Il tutto abbinato a un paio di tacchi a spillo, un collier silver e rigido di Raspini e alla hair mania più amata del momento: i capelli effetto bagnato.

Andrea Delogu contro i filtri: ecco cos’ha detto

Al Festival di Venezia la famosa conduttrice televisiva ha conquistato proprio tutti con il suo fascino, eppure c’è chi non resiste alla voglia di modificare alcuni scatti… Sui social, infatti, sono circolate sue foto ritoccate e modificate con l’aiuto di qualche filtro. Dettagli simili non potevano di certo passare inosservati agli occhi della diretta interessata e così, proprio sui social, la Delogu ha criticato chi usa filtri sulle sue immagini.

Insomma, Andrea Delogu preferisce mostrarsi così com’è e non cedere alla perfezione di un’immagine che in realtà non esiste. Non vuole una bellezza finta e chiede più rispetto. Confrontarsi con modelli inarrivabili può essere fonte di frustrazione, umiliando le persone e facendole sentire sbagliate. Non a caso, in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram ha scritto: «Alcuni stanno postando le foto del red carpet usando dei filtri sul mio viso per “migliorarmi”. Succede altre volte, ma colgo l’occasione oggi per dire: grazie ma No grazie. Se volessi lo userei io. Se volete essere carini, scegliete una foto dove sono venuta bene e dove la luce era buona. Ogni volta che qualcuno mi filtra mi offende e soprattutto mi fa un dispetto perché non sono così e sarà dura esserlo dato che quella è bellezza finta».