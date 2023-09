N on solo red carpet. Di giorno in giorno, in attesa dei migliori look sul tappeto stellato, il Lido di Venezia si trasforma in una passerella di mise casual chic da tenere d'occhio. E da cui prendere sicuramente ispirazione

Sono giorni di grande fermento a Venezia, dove l’80esima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica è attualmente in corso al Lido fino al 9 settembre 2023. Tra una première cinematografica e un’altra, il ricco calendario della kermesse ci ha chiamate più volte a fermarci – in totale estasi – davanti ai look red carpet più belli di questa edizione (soprattutto quelli della madrina Caterina Murino). Abiti da sogno e alta gioielleria, mise completate con accessori preziosi, sandali e décolletées con tacchi stiletto: anche quest’anno, il tappeto stellato sta dando alla moda un palcoscenico tutto suo e soprattutto degno di esistere.

E sebbene il red carpet sia il momento della massima espressione dell’eleganza, non sono da eclissare i look che le star stanno indossando di giorno per appuntamenti, photocall e spostamenti vari ed eventuali. Tratti distintivi? Tailleur, blazer oversize, comodi abiti dai tagli midi e ovviamente anche sneakers e ciabattine, tutto nel segno delle griffe più amate e desiderate. Anche la madrina Caterina Murino punta sulla praticità, ma senza rinunciare a essere chic. E poi invece c’è chi è fashionista nell’anima, come la cantante Rita Ora: non rinuncia all’abito lungo neppure di giorno.

In questa gallery raccoglieremo giorno per giorno i look casual chic delle star in giro al Lido durante l’80esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Qual è il tuo preferito?

Venezia 2023: tutti i look da giorno delle star al Lido

Greta Ferro in Giorgio Armani

Beatrice Grannò in Etro

Alba Rohrwacher in JW Anderson

Caterina Murino con sandali Roger Vivier e gioielli Cartier

Jonica T.Jibbs in Chanel

Rita Ora in Ermanno Scervino e sandali Jimmy Choo

Rita Ora in Moschino

Rita Ora

Silvia D’Amico

Micaela Ramazzotti

Olga Kurilenko in Elie Saab e sandali Roger Vivier

Olga Kurilenko in Giorgio Armani con sandali Roger Vivier

Judith Chemla

Marica Pallegrinelli in Ermanno Scervino

Cathy La Torre

Valentina Corti

Beatrice Vendramin

Toni Garrn

Laura Teso

Claudia Gerini con borsa Gianni Chiarini

Bianca Balti in Ermanno Scervino