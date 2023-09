C hignon da sogno, onde morbide e tagli iper-moderni: le acconciature del red carpet Venezia sono tutte da ammirare (e copiare)

A Venezia 80° va in scena l’eleganza con acconciature bon ton e capelli fluenti sulle spalle. È il trionfo dei raccolti strutturati, ma anche degli styling sciolti, caratterizzati pur sempre da una ricercatezza di stampo cinematografico. Gran parte dei look capelli sono firmati da Cotril, invece il make-up della mostra di Venezia è a cura di Armani Beauty.

Barbara Palvin incanta il Lido di Venezia

Getty per Armani Beauty

Ricorda le acconciature settecentesche il sontuoso chignon della modella Barbara Palvin. Il gioco di luci e ombre delle delicate meches a pettine danno l’idea di aggiungere volume a un’acconciatura già pomposa.

Romane Iannaccone, il tocco rock a Venezia

Getty per Armani Beauty

Chignon tiratissimo e ciuffo scolpito dal gel che cade sulla fronte a sottolineare il trucco grafico per Romane Iannaccone.

Pilar Fogliati in natural look per il red carpet di Venezia

Cotril

Pilar Fogliati sfoggia un look molto naturale caratterizzato da capello sciolto, riga centrale e onde appena accennate che conferiscono movimento al look. Tocco finale con la lacca gloss per dare lucentezza e luminosità al capello.

Alice Pagani a Venezia con lo shag

Getty per Armani Beauty

A Venezia 80° Alice Pagani sfoggia un taglio scalato medio-corto in stile anni ’70 detto shag che le ingentilisce i lineamenti delicati.

Anna Lewandowska: onde morbide color caramello

Getty per Armani Beauty

Onde in stile beach waves per Anna lewandowska sublimate dalle schiariture color caramello in perfetta armocromia con i suoi colori (per restare in tema, è una donna primavera).

Caterina Murino e lo chignon basso

Getty per Armani Beauty

Chignon basso per Caterina Murino e leggermente disordinato, quel tanto che basta a scomporre il rigore di un’acconciatura che altrimenti sarebbe scomposta.

Matilde Gioli e le onde piatte

Getty per Armani Beauty

Le onde piatte schiarite sulle punte aggiungono freschezza al look sbarazzino di Matilde Gioli.

Micaela Romazzotti e il carré messy

Cotril

Un messy bob super glamour con profonda riga laterale per Micaela Romazzotti.

Malika Ayane con il caschetto asimmetrico

Cotril

Uno look super liscio valorizza il taglio asimmetrico di Malika Ayane. L’applicazione di sieri setificanti e disciplinanti sublimano i capelli crespi e sfibrati, donando immediata lucentezza.

Krizia Moretti, lo chignon con le ciocche scolpite

Cotril

Un raccolto morbido con ciocche laterali lasciate libere a incorniciare il volto per Krizia Moretti. Il look è realizzato con prodotti texturizzanti Cotril, che donano un effetto specchio brillante, lasciando i capelli estremamente morbidi e setosi, facilitandone la pettinabilità.

Sveva Alviti e la ricrescita scura

IPA

Look contemporaneo e “da tutti i giorni” per Sveva Alviti: il focus della modernità è racchiuso in quella ricrescita scura sui capelli biondi, tanto di moda negli ultimi tempi.

Greta Ferro e lo shag riccio

Getty per Armani Beauty

Ecco un indovinato shag anni ’70 per i bei capelli ricci di Greta Ferro che a Venezia colpisce per la sua semplicità.

Angelina Frerk, una coda che sembra uno chignon

Getty For Armani

Un look fresco per Angelina Frerk, la cui coda alta si trasforma in uno chignon che sovrasta la testa.